Тимур Кулибаев: «Торговля - лидирующая отрасль по занятости населения в Алматы»

В настоящее время здесь насчитывается 4,5 тысячи торговых точек или так называемых «магазинов у дома», не считая крупных сетевых маркетов и базаров, в том числе стихийных. При этом львиная доля сферы торговли приходится на средний, малый и микробизнес и этот рынок до сих пор не поддается учету и контролю.

Эти и сопутствующие проблемные вопросы обсудили на встрече Председателя Президиума НПП РК «Атамекен» Тимура Кулибаева с главами двух Комитетов - по торговле и МСБ - Кайратом Мажибаевым и Раимбеком Баталовым.

В ходе обсуждения были подняты наиболее актуальные темы: разрозненность отраслевых ассоциаций в регионах, отсутствие реальных цифр по товарообороту и новых стандартов в торговле, неразвитость нормативно-правовой базы интернет-ритейлерства, которое бы защищало отечественных импортеров продукции. В отличие от них мировые гиганты онлайн-торговли, присутствующие в интернет-пространстве Казахстана, не платят налоги и пошлины в республиканский бюджет. В результате местные торговые площадки, поставленные в неравные условия, оказались неконкурентоспособными.

Открытым остается вопрос и традиционных рынков. До сих пор существуют проблемы во взаимоотношениях с арендаторами, по прозрачности товарооборота, налоговым отчислениям, санитарной и противопожарной безопасности.

По словам главы «Атамекен», требуется государственная программа развития торговли с учетом роли интернета, биржевой торговли со всеобщим переходом на новые стандарты. Также необходимо довести до конца работу по модернизации рынков и созданию оптово-розничных центров.

«Поставка сельхозпродукции - вопрос архиважный. И мы с вами обсуждали, и он стоит на контроле Правительства. Нам необходимо сформулировать наши предложения, позицию бизнес-сообщества. И, в частности, обсудить те негативные вопросы, которые есть по поставкам сельхозпродукции, где и какие адмбарьеры мешают для того, чтобы отечественные продукты поступали для потребителей по реальным ценам», - отметил Тимур Кулибаев.

​Прозвучало предложение об интеграции Карты регионального развития НПП «Атамекен» с Планами развития территорий акиматов, чтобы получился единый официальный документ, отражающий реальную картину бизнес-климата в каждом регионе. Параллельно с этим целесообразно наполнить содержательностью работу СПК в отношении помощи предпринимательству. Кроме того, разрабатываемые генеральные планы городов должны учитывать наличие торговых точек.

«Заявления для бизнеса должны быть просты: «Кто желает - участвуйте в конкурсе, но при одном условии: необходимо строго соблюдать архитектурные требования, присущие городу. Правила просты и понятны. Торговая точка обеспечена инфраструктурой, достаточно прийти и подать заявку. Такую работу мы должны провести во всех областях», - заключил Тимур Кулибаев.