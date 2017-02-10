Досье на проект Кодекса Республики Казахстан

«О налогах и других обязательных платежах в бюджет»

(Налоговый кодекс)

(февраль 2017 года)

1. Совершенствование механизма взимания НДС (презентация МНЭ РК, февраль 2017 года)

2. Новости, обсуждения по проекту

На ваше обсуждение представляется проект Концепции проекта Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Просим вас принять активное участие в обсуждении проекта Концепции для определения окончательных подходов по совершенствованию системы налогообложения и выразить свои позиции и предложения.

Учитывая сложность и важность данных реформ, как для государства, так и для налогоплательщиков, мы выражаем готовность к диалогу и сотрудничеству с вами для обсуждения проблемных вопросов и поиска их решений.

КОНЦЕПЦИЯ

проекта Кодекса Республики Казахстан «О налогах

и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)

1. Название законопроекта

Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый) (далее - проект Кодекса).

2. Обоснование необходимости разработки законопроекта

По третьему приоритету «макроэкономическая стабильность» послания Президента Республики Казахстан от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» одной из ключевых задач является приведение налогово-бюджетной политики к новым экономическим реалиям.

Налоговую политику нужно нацелить на стимулирование выхода бизнеса из «тени» и расширение налоговой базы в несырьевом секторе. Важно провести оптимизацию действующих налоговых льгот. Необходимо по-новому рассмотреть специальные налоговые режимы в преддверии всеобщего декларирования.

Требуют улучшения механизмы налогового администрирования. Прежде всего это касается взимания налога на добавленную стоимость.

Вместе с этим, Правительству поручено до конца года обеспечить внесение необходимых поправок в налоговое законодательство в связи с принятием нового Кодекса о недрах.

Также отмечено, что для создания международного технопарка IT-стартапов необходима соответствующая инфраструктура и благоприятные условия, включая налоговые льготы, упрощенные визовый и трудовой режимы.

Второй задачей по оптимизации бюджетной политики, определенной пятью направлениями антикризисных и структурных преобразований Послания Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. народу Казахстана

от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» обозначены следующие задачи:

- рассмотрение вопроса введения «Налога с продаж» вместо НДС;

- отмена неэффективных налоговых льгот;

- оптимизация налоговых режимов до трех уровней (общий, патент для индивидуальных предпринимателей и специальный налоговый режим для малого и среднего бизнеса, а также аграрного сектора).

Планом Нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ предусмотрены следующие шаги:

- Шаг 44 «Совершенствование механизмов взимания косвенных налогов»;

- Шаг 45 «Оптимизация действующих налоговых режимов с обязательным ведением налогового учета доходов и расходов».

На сегодня, одним из актуальных вопросов является совершенствование налоговой политики с приближением к стандартам ОЭСР, которое будет направлено на снижение уровня теневой экономики, увеличение поступлений в бюджет, стимулирование бизнеса к инвестированию и сокращение административных барьеров, что является приоритетом в нынешней конъюнктуре мирового рынка и росте социальных обязательств государства перед населением.

В целях реализации вышеуказанных задач предусматривается:

- совершенствование механизмов взимания НДС;

- реформирование действующих СНР с установлением обязательного ведения налогового учета доходов и расходов, а также особенностей налогообложения;

- совершенствование социального налога и социальных платежей;

- определение особого порядка налогообложения самозанятых лиц;

- отмена неэффективных налоговых льгот и норм, противоречащих правилам ВТО;

- совершенствование системы налогообложения недропользователей;

- выработка подхода к отнесению платежей за осуществление действий к сборам, платам или государственной пошлине;

- реформирование налогообложения дивидендов: отмена освобождения по дивидендам для физических лиц-резидентов и нерезидентов при владении акциями (долями участия) 3 и более лет; освобождение дивидендов, поступающих от нерезидендов, будет предоставляться юридическим лицам-резидентам только при владении 25% и более уставного капитала такого нерезидента; восстановление освобождения дивидендов, поступающих от юридических лиц-резидентов, уменьшающих корпоративный подоходный налог (КПН) на 100 процентов;

- реформирование условий предоставления освобождения по приросту стоимости от акций (долей участия) при владении 3 и более лет: юридические лица-резиденты получат освобождение при выполнении дополнительного условия - владение 25% и более уставного капитала объекта инвестиций; для физических лиц-резидентов предусмотрены замена освобождения на пониженную ставку индивидуального подоходного налога (ИПН) в размере 5% и дополнительное требование о владении физическим лицом 25% и более уставного капитала объекта инвестиций; для нерезидентов освобождение отменяется полностью;

- реформирование налогообложения вознаграждений: для физических лиц-резидентов отменяется универсальное освобождение, предоставляемое для любых долговых ценных бумаг, но будут сохранены специфические льготы по государственным и агентским облигациям, а также для ценных бумаг, обращаемых на казахских фондовых биржах; для физических лиц-нерезидентов будет отменено освобождение по депозитам;

- установление повышенной ставки ИПН 20% на прибыль нерезидентов, зарегистрированных в государствах с льготным налогообложением, подлежащую включению в доход физического лица-резидента;

- совершенствование механизма налогового стимулирования организаций, реализующих инвестиционные приоритетные проекты и участников специальных экономических зон;

- совершенствование взимания социального налога, в том числе с установлением максимально унифицированной базы обложения социальными платежами (социальные отчисления, обязательные профессиональные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателя, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование);

- уточнение перечня льготируемых видов деятельности по отраслевому законодательству для применения льгот, установленных для организаций социальной сферы. Так, существуют неоднозначность категорирования видов деятельности по отраслевому законодательству, например, установленное понятие медицинских услуг широкое, при этом не утверждены перечень и содержание таких услуг;

- оптимизация объектов социальной сферы, по которым ограничен учет убытков для исчисления корпоративного подоходного налога;

- структурирование льгот по НИОКР. Например, с одной стороны Налоговым кодексом предоставлено право все расходы, связанные с НИОКР, относить на вычеты, при этом превышение расходов над доходами от эксплуатации объектов научной деятельности уменьшает НОД в пределах 3 или 4% от НОД;

- совершенствование механизма налогового стимулирования инвестиций для организаций, реализующих инвестиционные приоритетные проекты и участников специальных экономических зон;

- совершенствование механизмов взимания сборов и плат;

- иные вопросы в рамках совершенствования налоговой политики.

Также предусматривается совершенствование налогового администрирования, в частности:

- перевод отдельных налоговых услуг на электронный формат;

- совершенствование процедур назначения проверок, а также пересмотр и сокращение оснований для назначения внеплановых налоговых проверок;

- совершенствование механизма взыскания налоговой задолженности, путем стимулирования налогоплательщиков к добровольному и своевременному исполнению налоговых обязательств, а также повышения ответственности за неуплату налогов;

- иные вопросы в рамках совершенствования налогового администрирования.

По результатам проведенного анализа на практике существуют ряд проблемных вопросов, основные из которых:

- значительные потери бюджета по НДС в связи с применением мошеннических схем, создаваемых, в основном, с целью незаконного возврата НДС из бюджета;

- отсутствие учета доходов и расходов (патент, упрощенная декларация, единый земельный налог) делает неполноценным налоговый контроль за доходами и расходами налогоплательщиков;

- частые внесения изменений и дополнений в Налоговый кодекс разными законами, в том числе внесение ретроспективных изменений;

- наличие коррупционных аспектов.

В этой связи, проектом Кодекса предлагается:

В целях совершенствования механизмов взимания косвенных налогов предлагается реформирование системы администрирования НДС и совершенствование информационных систем органов государственных доходов путем:

- использования данных Комитета финансового мониторинга для пресечения обнальных схем;

- интеграции информационных систем налоговых и таможенных органов;

- эффективной реализации Плана-мероприятий по Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы и противодействию теневой экономике.

Также, одним из основных направлений совершенствования налоговой системы является реформирование действующих специальных налоговых режимов (СНР), предусматривающее обязательное ведение налогового учета доходов и расходов с установлением особенностей налогообложения.

СНР на основе патента и на основе упрощенной декларации предлагается сохранить в действующей редакции.

Также, совершенствование СНР предполагает:

- сохранение СНР на основе патента с ограниченным перечнем видов деятельности;

- реформирование СНР на основе упрощенной декларации с увязкой предельного порога по доходам с порогами для целей постановки на учет по НДС, который предлагается поэтапно снижать;

- исключение права применения СНР на основе упрощенной декларации для плательщиков НДС;

- переход на определение налоговой базы как разницы между доходами и вычетами;

- установление для СНР на основе упрощенной декларации единого предельного размера доходов и численности работников для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Эти меры должны снизить уровень налоговой нагрузки и способствовать к выводу средств из «тени».

Учитывая, что для целей налогообложения при применении СНР на основе уплаты единого земельного налога не определяются (не учитываются) доходы и расходы, в связи с внедрением всеобщего декларирования данный режим подлежит отмене с 2020г.

В СНР для производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов предлагается исключить ограничение по применению СНР аффилированными лицами в связи с отменой льготы по уменьшению суммы НДС на 70 %, противоречащей требованиям ВТО.

Учитывая, что запасы многих старых месторождений истощаются, объемы разведанных запасов незначительные, а мировые цены на полезные ископаемые снизились, требуется новые налоговые стимулы для геологоразведочных работ с целью открытия новых месторождений и создания новой ресурсной базой, так как при текущем налоговом режиме вероятность инвестиций очень низкая.

В связи с чем, для новых контрактов на недропользование предусматривается предоставление мер налогового стимулирования для привлечения инвестиций в геологоразведку.

При этом, с целью сохранения стабильности доходов бюджета по действующим контрактам предлагается сохранить текущий режим налогообложения с предоставлением возможности снижения ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Для них предусматривается введение нормы прямого действия по отнесению месторождений к категории низкорентабельных, высоковязких, обводненных, малодебитных и выработанных и дополнительного критерия по глубине месторождений для применения пониженных ставок НДПИ.

Учитывая высокий потенциал нефтедобычи на шельфе Каспия, для морских и глубоких нефтяных месторождений будет предусмотрен преференциальный налоговый режим по применению налога на финансовый результат вместо всех специальных налогов и платежей недропользователей.

Для разведки твердых полезных ископаемых предусматривается введение механизма арендных платежей, стимулирующие проведение геологразведки.

Также, в целях стимулирования успешной разведки планируется отмена бонуса коммерческого обнаружения.

В связи с вступлением Казахстана в ВТО рассматривается вопрос об исключении льгот по НДС с 2018 года, как противоречащих требованиям и принципам ВТО.

Так, предлагается к отмене отдельные льготы по НДС в рамках вступления Казахстана в ВТО, которые противоречат правилам ВТО, такие как:

- норма по уменьшению на 70 % суммы НДС, уплачиваемого в бюджет, юридическими лицами, осуществляющими переработку сельскохозяйственного сырья и сельхозпроизводителей по отдельным видам деятельности, предусмотренной статьей 267 Налогового кодекса (в связи с вступлением в ВТО);

- отмена нормы по уменьшению на 70 % суммы НДС, уплачиваемого в бюджет, лицами, применяющими специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры и сельскохозяйственных кооперативов, предусмотренной статьей 451 Налогового кодекса и увеличением размера льготы по другим налогам, льготируемым в рамках применения данного специального налогового режима.

В соответствие со статьей 3 Соглашения ГАТТ определено, что товары, происходящие с территории какой-либо договаривающейся стороны и ввозимые на территорию другой договаривающейся стороны, не должны облагаться, прямо или косвенно внутренними налогами или другими внутренними сборами любого рода, превышающими прямо или косвенно, налоги и сборы, применяемые к аналогичным товарам отечественного происхождения.

Обязательствами Казахстана перед ВТО, ратифицированными Законом Республики Казахстан от 12 октября 2015 года «О ратификации Протокола о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года» оговорено, что вышеуказанные меры государственной поддержки по уменьшению суммы НДС может применяться Казахстаном только до 1 января 2018 года.

Наряду с этим, по принципу экономической эффективности с учетом опыта стран ОЭСР предусматривается пересмотр действующих налоговых льгот, в виде отмены освобождения от НДС оборотов по:

- услугам, осуществляемым уполномоченными госорганами, в связи с которыми взимается госпошлина;

- услугам игровых автоматов без выигрышей, персональных компьютеров, игровых дорожек, картинга, бильярдного стола;

- реализации лотерейных билетов;

- реализации аффинированных драгоценных металлов - золота, платины, изготовленных из сырья собственного производства;

- услугам нотариусов;

- реализации государственных знаков почтовой оплаты;

- импорту почтовых марок (кроме коллекционных);

- сдаче в аренду жилого здания (части жилого здания) юридическому лицу или индивидуальному предприятию;

- импорту автокомпонентов, используемых налогоплательщиком, заключившим соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств;

- импорту сырья и (или) материалов в рамках инвестиционного контракта.

В связи с внедрением системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) рассматривается вопрос исчисления социального налога. С учетом внедрения системы ОСМС возникают следующие проблемные вопросы:

- увеличение количества социальных платежей (социальные отчисления, обязательные профессиональные пенсионные взносы, обязательные пенсионные взносы работодателя, отчисления на обязательное социальное медицинское страхование) усложняет порядок определения социального налога и социальных платежей, уплачиваемых работодателями, поскольку существуют разные объекты исчисления;

- трудоемкий процесс перечисления социальных платежей.

Для решения указанных проблемных вопросов, возникающих с внедрением ОСМС, предлагается установить единый принцип определения объекта обложения социальным налогом и социальными платежами, установить максимально унифицированную базу для социального налога и социальных платежей, а также предусмотреть уплату всех социальных платежей единым платежом с последующим распределением платежей по фондам на основании единого списка.

Совершенствование других обязательных платежей в бюджет (сборы, платы, государственные пошлины и консульский сбор), в том числе:

- определить единый принцип установления ставок сборов;

- отменить сбор с аукционов и платы за пользование судоходными водными путями;

- оптимизировать ставки платы за использование радиочастотного спектра;

- ежегодный лицензионный сбор установить в виде платы за подтверждение лицензии по отдельным видам предпринимательской деятельности, а также пересмотр ставки;

- отменить налоговую отчетность по плате за пользование земельными участками.

В части налогообложения финансовой сферы предусматриваются изменения, связанные с внедрением новых междунароных стандартов.

В целях достижения стабильности налогового законодательства предлагается норма, позволяющая внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс только не более двух раз в год и только в рамках законов по внесению изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения.

Также, будут предусмотрены другие вопросы, связанные с совершенствованием налоговой политики и налогового администрирования.

Кроме того, учитывая, что в действующем Налоговом кодексе предусмотрены нормы в части введения всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц с 1 января 2020 года, в проекте Кодекса необходимо предусмотреть данные нормы с учетом их совершенствования.

3. Цели принятия законопроекта

Основной целью принятия законопроекта является совершенствование налоговой политики, улучшение налогового администрирования, повышение эффективности государственных услуг в сфере налогообложения.

Разработка нового Налогового кодекса продиктовано условиями глобальной интеграции Казахстана с мировым сообществом (ВТО, ЕАЭС, вхождение Казахстана в 30 конкурентоспособных стран и стремление к стандартам ОЭСР), реализуется в рамках исполнения Послания Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. народу Казахстана от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие», Общенационального плана мероприятий по реализации послания Главы Государства к народу Казахстана от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие», а также 44 и 45 шагов Плана Нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ.

4. Предмет регулирования законопроекта

Общественные отношения, возникающие в сфере налогообложения.

5. Структура законопроекта

Проект Кодекса состоит из следующих частей:

Общая часть

Особенная часть

Администрирование

6. Предполагаемые правовые и социально-экономические

последствия в случае принятия законопроекта

Совершенствование налогового законодательства в Казахстане ведется на постоянной основе и в целом направлено на создание благоприятной предпринимательской среды, реализацию стратегических целей развития и создание условий для дальнейшего стабильного социально-экономического развития страны.

Разрабатываемый проект Кодекса также будет направлен на стабильное развитие бизнеса и повышение конкурентоспособности экономики страны, в том числе путем устранения административных барьеров и совершенствования налогового и таможенного администрирования.

Проект Кодекса будет способствовать модернизации и диверсификации экономики, выходу бизнеса из «тени». Налоговая система должна соответствовать задачам нового этапа развития Казахстана.

В целом, принятие проекта Кодекса не приведет к негативным экономическим, социальным и правовым последствиям.

Разработка проекта Кодекса потребует постановку на утрату Кодекса Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)», Закона Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 100-IV «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», а также внесения изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, в числе которых:

1) Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан»;

2) Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»

3) Закон Республики Казахстан от 24 июня 2010 года «О недрах и недропользовании».

4) Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «О трансфертном ценообразовании».

8. Регламентированность предмета законопроекта

иными нормативными правовыми актами

Предмет законопроекта регламентирован Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года № 99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

9. Наличие по рассматриваемому вопросу зарубежного опыта

По совершенствованию механизмов взимания косвенных налогов

В мировой практике есть примеры стран, которые смогли значительно повысить собираемость НДС за 1-5 лет.

Канада благодаря реформе 2009 года повысила собираемость НДС за один год на 42%, и за 5 лет - на 54% за счет:

- перехода с двух НДС, федерального и провинциального на единый, для

2-х крупных провинций;

- развертывания системы электронного администрирования.

Испания благодаря реформе 2009 года повысила собираемость НДС за один год на 40%, и за 5 лет - на 60% за счет:

- повышения эффективности администрирования, усиления системы электронного мониторинга совместно с таможней;

- применения схемы обратного зачета для некоторых категорий товаров.

Аргентина в рамках реформы 1990 года повысила собираемость НДС за один год на 47%, и за 2 года - на 150% за счет:

- значительного увеличения налогооблагаемой базы с 52,2% ВВП в 1989 до 80% в 1992 через оптимизацию льгот;

- значительного усиления налогового администрирования.

Изучен опыт Азербайджана по введению НДС-счета, применения соответствующих механизмов по борьбе с уклонением от налогов. Преимуществом НДС-счета является увеличение поступления НДС в бюджет - в Азербайджане после введения НДС-счетов поступление НДС увеличилось на 75 %, в том числе от предприятий не нефтяного сектора - в 2,3 раза.

Для предотвращения нарушений в части неправомерного возврата НДС в Чили введено обязательное использование электронных счетов-фактур. Это позволило предотвратить неправомерный возврат в размере до 600 млн долл. США (~3% выручки от НДС).

Тажке, в Мексике обязательное применение электронных счетов-фактур позволило увеличить налоговые сборы на 79 млрд. песо (~12% выручки от НДC).

По специальным налоговым режимам (СНР)

Высокий уровень развития малого предпринимательства является необходимым условием успешного функционирования рыночной экономики. В зарубежных странах развитию малого предпринимательства придается большое значение, исходя из приоритетности создания новых рабочих мест и обеспечения устойчивого экономического роста.

Сложившаяся международная практика налогообложения малого и среднего предпринимательства предусматривает по отношению к субъектам малого бизнеса два основных подхода:

1) введение на фоне стандартной национальной налоговой системы совокупности налоговых льгот для малого бизнеса по отдельным крупным налогам (преимущественно по налогу на прибыль). Применение более низкой ставки корпоративного налога для малых предприятий широко распространено во многих развитых государствах;

2) введение особых (упрощенных) режимов налогообложения малого бизнеса. Упрощенное налогообложение предусматривает сохранение для малых предприятий всех видов налогов при одновременном упрощении порядка их расчетов (включая упрощенные методы определения налоговой базы и методы ведения учета) и взимания (периодичность, освобождение от авансовых платежей и т.д.).

Сингапур

Для ведения бизнеса в Сингапуре созданы приемлемые условия открытия малого предпринимательства и для осуществления непосредственной деятельности, которые закреплены законодательно и неуклонно должны исполняться. Одним из инструментов финансового регулирования и стимулирования развития предпринимательства является льготное налоговое законодательство в отношении малого бизнеса, направленное на привлечение иностранного капитала и инвестиций. Налоговым законодательством также предусмотрена отмена пошлины на перечисление прибыли, обеспечиваются гарантии вложений денежных средств в экономику и т.д.

В Сингапуре действует система однократного налогообложения прибыли. Это означает, что с прибыли уплачивается только один налог - корпоративный. После этого дивиденды, выплачиваемые из данной прибыли акционерам не облагаются налогом.

Канада

Налоговым законодательством Канады предусмотрены налоговые скидки и прочие налоговые льготы предприятиям малого и среднего бизнеса при соблюдении определенных условий:

- налоговое законодательство Канады не дает единого определения понятию «малый бизнес» в целях налогообложения, но предлагает «маленьким» организациям ряд налоговых преференций;

- как правило, доступ к налоговым преференциям предоставляется исходя из размера организации;

- многие из налоговых преференций для малого бизнеса доступны только закрытым корпорациям, зарегистрированным в Канаде, контроль над которыми не осуществляется нерезидентами или открытыми канадскими корпорациями по отношению к доходам, не связанным с активной коммерческой деятельностью, например прибыли от пассивных инвестиций или доходам отдельных участников корпорации, аналогичным доходам от трудовой деятельности, не применима налоговая ставка, установленная для малого бизнеса.

Общеустановленная федеральная налоговая ставка для канадских корпораций установлена в размере 29%, для субъектов малого бизнеса предусмотрено понижение налоговой ставки до 11% в отношении первых 500 000 долл. доходов, полученных маленькой закрытой корпорации при ведении активной коммерческой деятельности в Канаде. Цель предоставления данной налоговой льготы - повысить доход, остающийся после уплаты налогов, для его возможного реинвестирования в активную деятельность.

Южная Корея

В Южной Корее на малых и средних предприятиях занято 78% от общего числа всех работающих, которые производят порядка 47% ВВП, и на их долю приходится около 42% экспорта.

Государство оказывает весомую поддержку МСП, основным из инструментов которой является снижение налогового бремени, посредством налоговых скидок и льгот.

На сегодняшний день налоговые преференции в Южной Корее, предусмотренные для субъектов МСП, предоставляются в зависимости от вида деятельности.

В целом, предусмотренные налоговые льготы в Южной Корее включают в основном снижение налогов, налоговые скидки и освобождение от налогов. Предусмотрено снижение налога на доходы юридических лиц, налога на прибыль организаций.

По налоговым льготам

Налоговая политика выполняет не только фискальную функцию, но также регулирующую и стимулирующую.

Налоговые льготы являются важнейшим инструментом государственного регулирования экономики и оказывают влияние на развитие производства, совершенствование его, создание нужных инфраструктурных объектов и т.д.

С их помощью решаются важные экономические и социальные задачи, во внешнеэкономической сфере налоговые льготы наиболее широко применяются для привлечения иностранных инвестиций.

Однако льготы являются одним из самых нестабильных элементов налоговой системы, в связи с чем важна оценка эффективности налоговых льгот в целом и каждой в отдельности.

В США огромные льготы имеют фермерские хозяйства, благодаря которым в ряде ситуаций (особенно в засушливые годы) некоторые компании сводят налоговую базу к нулю.

После «фермерских» льгот большое внимание также уделяется вопросу льготного обложения индивидуальных инвесторов, вкладывающих средства в малый инновационный бизнес.

Заинтересованность государства в их поддержке очевидно - так, для лиц, ставки подоходного налога которых установлены в размере 28, 31, 36 и 39,6%, фактическая ставка обложения прироста капитала находится на уровне 14%. Для инвесторов, обычная ставка которых равна 15%, реальная составит только 7,5%.

Структура налоговых доходов 50 штатов США существенно отличается от федеральной. В целом, собственные поступления составляют приблизительно 80% общих доходов, а оставшиеся 20% - это федеральные субсидии (гранты).

Канада также большое внимание уделяет стимулированию деятельности малого бизнеса. Доля таких мелких фирм (занято менее 100 лиц наемного труда) достигает 97% от числа всех компаний (услуги, розничная торговля, строительство, наукоемкие отрасли), и к их доходам применяется единая ставка - 12%.

Почти во всех развитых странах подоходный налог на физических лиц дифференцирован. При этом сельскохозяйственные производители пользуются дополнительными налоговыми льготами по сравнению с лицами, занятыми в других отраслях экономики.

В целом, мировой опыт показывает, что отмена налоговых льгот снижает возможность определять и стимулировать приоритетные направления развития производства.

Налоговые льготы и освобождения делают налоговую систему хуже с точки зрения нейтральности, справедливости, эффективности и простоты и влекут следующие последствия:

- искажают выбор налогоплательщиков, поскольку стимулируют осуществлять не те виды деятельности, которые они осуществляли бы при нейтральном режиме налогообложения;

- снижают справедливость налогообложения, так как одни налогоплательщики платят меньше налогов, чем другие лица с такими же доходами;

- усложняют налоговую систему, снижают ее эффективность и гибкость, поскольку налоговые льготы с трудом поддаются контролю, что влечет рост затрат на исполнение требований налогового законодательства и на налоговое администрирование.

Для сохранения эффективности налоговой системы необходима отмена необоснованных и бессистемных налоговых льгот.

Учитывая то, что льготы - это основной инструмент реализации стимулирующей функции налогов, содействующий развитию определенных отраслей экономики, а также позволяющий поддерживать социальную справедливость, они являются неотъемлемым и необходимым элементом налоговой системы любого государства.

По налогообложению недропользователей

В мировой практике в налогообложении нефтегазового сектора применяются как обычный налог на прибыль корпораций, так и специальные виды налогов, такие как ресурсно-рентный налог. При этом для нефтяного сектора могут устанавливаться более высокие ставки налога на прибыль, которые служат инструментом изъятия получаемой здесь ресурсной ренты.

Наибольший интерес для Казахстана представляет опыт стран с развитой рыночной экономикой, построивших весьма эффективные системы налогообложения добывающей промышленности. Основываясь на некоторых общих походах, налоговые системы этих стран вместе с тем имеют весьма существенные особенности.

США

Система налогообложения США имеет ряд уровней, которые включают в себя федеральные налоги, платежи и сборы на уровне штатов и муниципалитетов. Размер налогов, форма вычета, а также перечень природных ресурсов как объектов налогообложения определяются в зависимости от законодательства конкретного штата. Показательным примером является организация налогообложения в штате Аляска.

Налоговой базой налога на добычу в штате Аляска является чистый доход. Это создает стимулы для освоения относительно худших месторождений, которые требуют более высоких затрат на разработку.

Важной особенностью налога на добычу в штате Аляска является прогрессивность налоговой ставки: ставка налога зависит от цены на нефть и линейно повышается с 25% при цене нефти до 30 долл./барр. до 50% при цене нефти 92,5 долл./барр. и до более высоких значений при более высокой цене на нефть (предельное значение составляет 75%).

Норвегия

В связи с высокой рентабельностью нефтегазовой деятельности в Норвегии введен так называемый специальный налог. К компаниям, занятым в добывающей отрасли в пределах территориальных границ или на континентальном шельфе Норвегии, применяется предельная налоговая ставка 78% (25% — обычный налог на прибыль юридических лиц и 53% - рентный налог на ресурсы) на чистую операционную прибыль, получаемую от осуществляемых ими видов деятельности, связанных с добычей.

Великобритания

Налоговый режим, который применяется в Великобритании в нефтегазовой отрасли, представляет собой сочетание налога на прибыль юридических лиц, дополнительного налога на нефть и газ и налога на доходы от добычи нефти.

Действующая ставка налога на прибыль юридических лиц составляет 30% для обособленных доходов и 20% для необособленных доходов.

Для месторождений, введенных в эксплуатацию до 1993 года, применяется Petroleum Revenue Tax (PRT). Налогом в размере 75% от чистого дохода облагаются все участники каждого проекта по разработке каждого месторождения на территории Соединенного Королевства и в его территориальных водах.

Важно отметить, что налог был введен не для стимулирования добычи, а для изъятия сверхприбыли, получаемой за счет высоких цен на нефть в условиях сравнительно низких затрат на добычу в Северном море.

Налогообложение твердых видов полезных ископаемых

Австралия

Арендные платежи

Плата за пользование недрами взимается на уровне штата и территории, которые обычно определяются на основании продуктов, производимых из добываемого сырья. Каждый штат и территория имеют собственные законы, касающиеся режимов взимания платы за пользование недрами.

По предотвращению уклонения от налогообложения (BEPS)

ОЭСР:

- разработаны рекомендации (отчеты) ОЭСР в рамках плана мероприятий по противодействию размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (BEPS). По оценкам ОЭСР, ежегодно потери в налогообложении корпоративным подоходным налогом составляют от 4% до 10% мировых доходов транснациональных компаний, т.е. 100 до 240 млрд. долларов США. Они возникают в силу различных причин, в том числе агрессивного налогового планирования транснациональных компаний, слабого взаимодействия национальных налоговых правил, отсутствие транспарентности и координации между налоговыми администрациями, ограниченные ресурсы налоговых органов, а также налоговые практики, оказывающие отрицательное воздействие. Филиалы транснациональных компаний в странах с низкой налоговой нагрузкой заявляют о вдвое выше норме прибыли (по отношению к активам) чем к их глобальной группе;

- проводит работу по расширению списка участников Страсбургской конвенции, прежде всего путем привлечения оффшорных юрисдикций;

- разработано многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене информацией по финансовым счетам, а также разработан единый стандарт обмена информацией по финансовым счетам по аналогии с внедрением механизмов Закона FATCA США.

США:

- внедрен Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA), согласно которому все иностранные финансовые организации рассматриваются в качестве налоговых агентов IRS (Управление внутренних доходов США) и обязаны представлять информацию по счетам физических и юридических лиц, идентифицированных как резиденты США.

Поводом для принятия Закона FATCA явились ежегодные значительные потери бюджета США, связанные с уклонением от уплаты налогов с использованием оффшорных схем;

- внедрены правила GAAR, согласно которым сделка считается недействительной, если единственным или преобладающим мотивом ее совершения было избежание налогов.

В соответствии с правилами GAAR налоговые органы вправе определить налоговые обязательства таким образом, чтобы ликвидировать преимущества, которые налогоплательщик получил в результате проведения подобной операции.

Великобритания:

В 2015 году Правительство Великобритании ввело пакет мер против оффшоров, предусматривающий:

- уголовную ответственность за уклонение от налогов через оффшоры, в том числе за непредотвращение корпорациями фактов уклонения от налогов через оффшоры, которое происходило «на их глазах» или способствование этому;

- повышение штрафных санкций с привязкой суммы штрафа к сумме имущества, хранимого в оффшорах, а также введение новых штрафов для тех, кто дал возможность уклонению через оффшоры.

Россия:

В целях предотвращения налоговых уклонений транснациональными компаниями в Российской Федерации внедрен Закон о контролируемых иностранных компаниях, который обязывает резидентов России уплачивать налог в России за счет косвенных доходов, полученных в оффшорах посредством оффшорных компаний.

Реализация законопроекта не потребует финансовых затрат из бюджета.