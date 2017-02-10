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В Астане могут появиться остановки для такси

10 февраля 2017, 17:15

По словам директора Палаты предпринимателей Астаны, акимат поддержал предложение Палаты.


Специальные остановки для такси могут появиться в Астане. Об этом сегодня заявил директор Палаты предпринимателей Астаны Гани Тасмаганбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сфере услуг была проблема по сокращению официальных видов такси. За последние 3 года у нас закрылось 16 таксопарков. Осталось 8 официальных таксопарков. Мы работу проводим в этом направлении. Предложили также совместно с Ассоциацией транспортников ввести отдельный номер, дать возможность по выделенным линиям ездить, определить участки возле всех автобусных остановок предусмотреть такси-остановки. Чтобы жители могли там подсаживаться», - сказал Тасмаганбетов на ежегодной конференции предпринимателей.

По его словам, акимат поддержал предложение Палаты. «Даже выделено специальное финансирование. Если у нас только 475 такси было официально, то планируется благодаря льготному финансированию совместно с фондом «Даму» довести до 2 тыс. А порядка 100 такси уже готовы наши официальные таксопарки закупить», - добавил он.

Автор: Мурат Жакеев
Фото с сайт taxi.kz

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