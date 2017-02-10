Самым привлекательным медбратом в мире признали испанца
10 февраля 2017, 17:23
Помимо работы в больнице он также снимается в качестве модели и танцует.
Сотрудник одной из больниц Мадрида (Испания) Фрэн Суарес (Fran Suarez) прославился в соцсети Instagram как самый привлекательный медбрат в мире, передает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.
Суарес загружает как снимки из больницы, так откровенные и кадры из раздевалки спортивного зала или ванной комнаты. За обновлениями на его аккаунте следят более 54,6 тысяч пользователей.
Помимо работы в больнице, он также снимается в качестве модели и танцует. Испанцу удается поддерживать себя в тонусе благодаря регулярным занятиям в тренажерном зале.
Фото: instagram.com/fransuarezr
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