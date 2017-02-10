Постпред Казахстана выступил на заседании ГА ООН по вопросам участия детей в вооруженных конфликтах

8 февраля 2017 года в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Постоянное представительство Казахстана приняло участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном празднованию 20-летия мандата ООН «Дети и вооруженные конфликты».

В мероприятии приняли участие Председатель 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Питер Томсон, Специальный представитель ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах Лейла Зерруги, Глава ЮНИСЕФ Энтони Лейк, Помощники Генерального Секретаря ООН Мирослав Енча (по политическим вопросам) и Эль Гасим Уэйн (по миротворческим операциям), Постоянные представители государств-членов при ООН, главы международных гуманитарных и правозащитных организаций и другие официальные лица.

Выступивший в ходе мероприятия Постоянный представитель РК при ООН К.Умаров выдвинул ряд конкретных мер, направленных на улучшение нынешней ситуации с детьми, которых похищают, подвергают насилию, лишают возможности учиться и принуждают к участию в вооруженных конфликтах. В частности, он отметил необходимость совершенствования координации между всеми заинтересованными сторонами, включая региональные организации и международные правозащитные организации, в целях выявления таких фактов и привлечения нарушителей к ответственности. Он также призвал государства-члены принять более жесткие меры по обеспечению исполнения планов действий, подписанных ООН со сторонами конфликта. Посол РК также обратил внимание на инициативы Президента РК Н.A.Назарбаева по борьбе с международным терроризмом и насильственным экстремизмом, являющихся одной из основных причин страданий и лишений детей. Кроме того, была отмечена важность увеличения инвестиций в образование, реабилитацию и социальную реинтеграцию уязвимых детей.

Следует отметить, что Казахстан привержен международным обязательствам в области защиты прав детей, и, будучи членом Совета Безопасности в 2017-2018 годы, намерен вести целенаправленную работу по обеспечению безопасности детей во время вооруженных конфликтов.

Казахстанская сторона ратифицировала в 2011 году Факультативный протокол к Конвенции ООН о правах ребенка, касающийся участия детей в вооруженных конфликтах и поддержал начатую в марте 2014 года кампанию «Дети, а не солдаты», целью которой является прекращение практики привлечения детей к участию в вооруженных конфликтах. Мы также подписали Декларацию «Безопасные школы» (Safe Schools Declaration), устанавливающую конкретные меры по защите студентов, преподавателей и школ во время вооруженных конфликтов (принята 28 мая 2015 на международной конференции в Осло, Норвегия).