Дело СК «Фармация» не последнее, МНЭ РК передало в суд материалы по поставщикам

Три казахстанские фирмы-поставщики лекарственных средств и услуг скоро предстанут перед судом за картельный сговор с СК «Фармация».

Об этом сегодня в Астане рассказал заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК Рустам Ахметов, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Могу сказать, что это не последнее дело, сейчас мы проводим расследование в отношении уже поставщиков этих услуг – хранении, транспортировки лекарственных средств. Расследование завершено, материалы направлены в суд, и когда будет принято судебное решение, и оно вступит в законную силу мы эту информацию обнародуем - какие конкретно фирмы участвовали в картельном сговоре, и какую ответственность они будут нести, - сказал Ахметов.





- На сегодняшний день я могу озвучить, что в сговоре участвовали 3 казахстанские фирмы, которые занимались поставкой лекарственных средств и их хранением».





Он отметил, что Комитет уже внес представление об устранении нарушений закона в рамках которого СК «Фармация» должна поменять систему закупа этих услуг и поделить вотум по областям и видам услуг.





«Лоты, которые прошли (уже заключенные сделки – от авт.), СК «Фармация» предлагает исполнить, а перезаключать эти договора уже по новой системе закупа» - добавил сотрудник Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК.





При этом, как выяснилось сумму ущерба для граждан в Комитете не подсчитывали, но в том, что ущерб нанесен, они не сомневаются.





«В рамках расследования мы не определяли сумму ущерба для потребителей, для нас важно было установить факт нарушения антимонопольного законодательства. Естественно, если бы эти услуги закупались не единым лотам, а у нескольких поставщиков по областям, то соответственно, я думаю, цена бы снизилась» - пояснил он точку зрения МНЭ РК.





По его словам, проверка СК «Фармация» началась по поручению совета безопасности в январе 2016 года, в октябре это расследование Комитет уже завершил. 12 декабря суд первой инстанции признал организацию виновной, а 8 февраля суд второй инстанции оставил прежнее решение без изменений.





Ахметов также отметил, что Комитет не ждал требования президента наказать руководство СК «Фармации», «ведомство», повторил он, «начало проверку до того».





Напомним , ТОО «СК-Фармация» оштрафовали на 1,3 млрд тг за нарушение антимонопольного законодательства. В период с 2010 по 2015 годы ТОО незаконно осуществляло закуп услуг хранения и транспортировки лекарств единым лотом.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото с сайта orenday.ru



