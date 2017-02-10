МИР РК предлагает возместить затраты на комуслуги казахстанским гостиницам и санаториям

В качестве альтернативы прорабатывается механизм стимулирования владельцев гостиниц и санаторий на проведение энергоаудита и внедрение энергосберегающих технологий, - отмечается в сообщении.

Субсидирование часть затрат на электроэнергию, коммунальные услуги санаториев и гостиниц предлагает Министерство по инвестициям и развитию РК. Соответствующее письмо МИР отправило Казахстанской ассоциации гостиниц и ресторанов (КАГиР). Об этом сообщается на странице Об этом сообщается на странице КАГиР в Facebook , передает Zakon.kz





"В КАГиР поступило письмо от Министерства по инвестициям и развитию РК по субсидированию части затрат на электроэнергию, коммунальные услуги санаториев и гостиниц и разработке механизма стимулирования владельцев гостиниц и санаториев на проведение энергоаудита и внедрение энергосберегающих технологий.

В связи с обращением МИР РК, просим направить ваши предложения по данному вопросу и точные показания объема затрачиваемых средств на электроэнергию и коммунальные услуги за 2014-2015 гг. на электронный адрес: info@kagir.kz до 16 февраля т.г", - говорится в сообщении.









В письме делается отсылка на 57 шаг Плана мероприятий по практической реализации Плана нации «100 конкретных шагов», где предусмотрено субсидирование части затрат на электроэнергию, коммунальные услуги санаториев и гостиниц. В Министерстве по инвестициям и развитию отмечают, что в настоящее время возникли трудности с исполнением данной меры в связи с отсутствием в законодательстве Казахстана механизма субсидирования этих затрат и прямого субсидирования государством. В ведомстве говорят, что прямое субсидирование затрат на электроэнергию, комуслуги санаториев и гостиниц может повлечь нерациональное использование предпринимателями энергоресурсов. А это противоречит госполитике по стимулированию энергосбережения и повышению энергоэффективности, а также приводит к иждивенческим настроениям. «В связи с этим, министерство считает необходимым доработать этот вопрос. В качестве альтернативы прорабатывается механизм стимулирования владельцев гостиниц и санаторий на проведение энергоаудита и внедрение энергосберегающих технологий», - отмечается в сообщении. МИР продолжает принимать предложения от предпринимателей.