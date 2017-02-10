Материалы заседания коллегии в Министерстве юстиции РК по итогам 2016 года и приоритетных задачах на 2017 год

(г. Астана, 10 февраля 2017 года)

Сегодня в киноконцертном зале «Қазмедиа орталығы» в режиме онлайн трансляции состоялось расширенное заседание коллегии Министерства юстиции РК под председательством Министра юстиции Республики Казахстан Марата Бекетаева.

В заседании коллегии принимали участие депутаты Парламента, члены Конституционного Совета, представители Администрации Президента, Канцелярии Премьер-Министра, а также представители государственных органов и неправительственного сектора.

В ходе коллегии представители ведомства подвели итоги работы 2016 года и определили приоритетные задачи на 2017 год.

С докладом «Об основных задачах, обозначенных в Послании Президента РК от 31 января текущего года» выступил Министр юстиции М.Бекетаев.

В своем выступлении Министр юстиции отметил, что Послание Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» имеет стратегический характер и создает условия для решения вопросов государственного строительства на новом историческом этапе развития Казахстана.

В связи с поставленными в Послании задачами Правительство и Национальная палата «Атамекен» проведут ревизию всего законодательства на предмет усиления защиты прав собственности.

В ходе заседания отмечен рост показателей Казахстана по индикатору «Право собственности» в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ГИК ВЭФ).

Кроме того, в Послании отмечено о необходимости гуманизации административного и уголовного законодательства.

В настоящее время Министерством совместно с заинтересованными государственными органами, неправительственными организациями, а также Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» разработан проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Данным законопроектом предлагается снизить размеры штрафных санкций более чем по 150 составам административных правонарушений; увеличить статьи, санкции которых предусматривают административное взыскание в виде предупреждения; распространить нормы, позволяющие судье, органу (должностному лицу) при установлении смягчающих обстоятельств; сократить сумму административного штрафа до 30% от общей суммы в отношении должностных и юридических лиц; регламентировать порядок досрочного возобновления действия разрешения при устранении нарушений, явившихся основанием для приостановления.

Также было отмечено, что Министерство юстиции планируют планомерно исполнять поручения Главы государства по оптимизации процессов оказания государственных услуг. В целях оптимизации гос. услуг в сфере регистрации прав на недвижимость планируется передать их в компетенцию Госкорпорации «Правительство для граждан».

Данные перемены значительно ускорят процесс перехода на автоматизацию оказания гос. услуги и формирования электронного архива по правам на недвижимость. Кроме того, Министерством прорабатывается вопрос по созданию информационной базы «Единый кадастр», составной частью которой будет база данных по правам на недвижимость.

Следует отметить, что Министерством юстиции в числе первых оптимизированы сроки оказания наиболее востребованных госуслуг в сфере регистрации бизнеса и собственности. К примеру, сроки гос. регистрации юр. лиц сокращены до 1 рабочего дня, а в случае обращения потребителя услуги в уведомительном порядке - в течение одного часа.

В целом, Министерство юстиции занимает лидирующую позицию по количеству оказанных государственных услуг среди всех госорганов. По итогам отчетного периода населению предоставлено свыше 12 млн. гос. услуг. Не смотря на это по результатам оценки эффективности по направлению «Оказание государственных услуг» Министерство юстиции заняло 1 место среди 12 оцениваемых государственных органов.

Кроме того, согласно результатам Общей оценки эффективности деятельности государственных органов (по всем 5-ти направлениям деятельности) Министерство юстиции заняло 2 место в рейтинге среди центральных государственных органов.

Главным результатом законопроектной работы стало 100% исполнение Плана законопроектных работ 2016 года.

Министерство юстиции является рабочим органом Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности (МВК).

На сегодняшний день количество членов МВК составляет 37, при этом соотношение представителей НПО к представителем госорганов выросло с 35% до 39%.

Министерством в целях обеспечения большей открытости и прозрачности заседаний, МВК проводятся с участием СМИ. После заседания на постоянной основе проводится брифинг, где докладчики дают интервью и отвечают на интересующие СМИ вопросы.

В реализацию 27 шага Плана Нации «100 конкретных шагов» по реализации 5 институциональных реформ в прошлом году численность государственных судебных исполнителей была сокращена на 30% (374 ед.), в 2017 и 2018 г.г. планируется на 30% и 15% соответственно. В итоге в целом по республике останутся 309 ГСИ.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом общая численность частных судебных исполнителей увеличилась почти на 40% и составила 1 347.

На сегодняшний день обеспечен охват деятельностью частного исполнения всей территории республики.

В настоящее время на рассмотрении Мажилиса Парламента находится законопроект, предусматривающий создание одноуровневой системы регистрации объектов интеллектуальной собственности путем делегирования экспертной организации (Республиканское государственное предприятие «Национальный институт интеллектуальной собственности») полномочий по регистрации прав на такие объекты.

Данное предложение выработано с учетом наработанной собственной практики и анализа законодательства стран, входящих в ОЭСР. Это США, Португалия, Япония, Швейцария, Германия, Китай, Корея. В этих странах процедура экспертизы и регистрации объектов интеллектуальной собственности осуществляется в одном ведомстве по принципу «одного окна».

В реализацию данного новшества Национальный институт интеллектуальной собственности будет проводить не только экспертизу заявленных объектов интеллектуальной собственности, но и их регистрацию.

В свою очередь, Министерство юстиции сохранит функции по государственному контролю в этой сфере и досудебному рассмотрению споров в апелляционном совете.

В целях дальнейшего совершенствования судебно-экспертной деятельности Министерством был разработан законопроект «О судебно-экспертной деятельности», который 26 января т.г. был одобрен на пленарном заседании Сената Парламента и направлен на подписание Главе государства.

Законопроектом предусмотрено создание Палаты судебных экспертов и обозначение ее полномочий.

Палату судебных экспертов предлагается обозначить как некоммерческую профессиональную самофинансируемую организацию, созданную для защиты прав и законных интересов членов палаты, а также координации их деятельности.