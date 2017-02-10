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Ярко-оранжевого аллигатора нашли в США

10 февраля 2017, 17:48

Обычно верхняя часть туловища американских аллигаторов окрашена в оливковый или черный цвет.


В американском штате Южная Каролина заметили оранжевого аллигатора, передает Лента.ру со ссылкой на газету The Post and Courier.

Рептилию сфотографировали в городе Ханахан. Животное длиной около 140 сантиметров имеет необычную для американских аллигаторов ярко-оранжевую окраску. Биолог Кент Влиет (Kent A. Vliet), специализирующийся на изучении аллигаторов, не думает, что шкура рептилии действительно имеет оранжевый цвет. «У меня нет ни малейших сомнений в том, что животное каким-то образом испачкалось», — сказал он газете.

Обычно верхняя часть туловища американских (миссисипских) аллигаторов окрашена в оливковый или черный цвет, а брюхо имеет кремово-белый цвет. У молодых рептилий на хвостах бывают яркие желтые полосы. Альбиносы с белой шкурой почти не встречаются в дикой природе.

Фото: twitter.com/postandcourier

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