Новую систему и форму контроля за поведением подучетных лиц обсудили в КУИС

В Комитете УИС прошел республиканский семинар по разъяснению практического осуществления пенитенциарной пробации и выработке предложений по дальнейшему совершенствованию закона «О пробации», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В семинаре приняли участие представители КУИС, суда, прокуратуры, министерств здравоохранения, труда и социальной защиты населения, местных исполнительных органов, сотрудников службы пробации и воспитательной работы департаментов УИС областей, городов Астаны и Алматы. В первой части семинара были обсуждены вопросы досудебной и пенитенциарной пробации, во второй части семинара прошла ролевая постановка реализации пенитенциарной пробации.

Как отмечается, для выстраивания более эффективной системы социальной реабилитации в Казахстане в конце декабря 2016 года принят закон «О пробации», предусматривающий внедрение полного цикла пробации, то есть введение ещё двух моделей помимо приговорной пробации и постпенитенциарной пробации: досудебной и пенитенциарной пробации. Эти модели пробации будут применяться в республике впервые.

«Досудебная пробация заключается в оказании подозреваемому, обвиняемому социально-правовой помощи, направленной на коррекцию его поведения. Основная цель досудебной пробации - сохранение социально полезных связей лиц, оказавшихся в орбите уголовного правосудия», - говорится в сообщении. - В случае вынесения судом приговора о наказании в виде лишения свободы, наступает период действия следующей модели пробации - пенитенциарной».

Она заключается в реализации мероприятий по ресоциализации осужденного именно в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в период отбывания наказания с целью подготовки его к жизни на свободе. Под такой вид пробации будут подпадать осужденные к лишению свободы, которым до отбытия срока наказания остается один год. Это предусматривает разработку службой пробации совместно с администрацией учреждений индивидуальной программы по подготовке осужденного к освобождению, для его последующей «безболезненной» адаптации и возвращения к обществу.

«Таким образом, с внедрением двух новых моделей пробации, в стране создается качественно новая система и формы контроля за поведением подучетных лиц», - подчеркнули в КУИС.