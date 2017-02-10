Бекмамбетов объявил о работе над шестой частью "Ёлок"

Будущий проект назвали "Новые ёлки", а его режиссёром станет Жора Крыжовников. Главные роли вновь исполнят Иван Ургант и Сергей Светлаков.

После успешного проката пятой части "Ёлок", которой удалось заработать 732 млн рублей, продюсер Тимур Бекмамбетов принял решение о продлении франшизы и уже разрабатывает шестой фильм, сообщает Лайф.

Уже известно название — "Новые ёлки", режиссёром поручено быть Жоре Крыжовникову. Главные герои будут всё те же – Иван Ургант и Сергей Светлаков.

История будет традиционно разбита на несколько новелл. Главным героем станет юный житель Хабаровска, который накануне Нового года сбежит в Москву в поисках мамы. Помогать ему в этом деле будет буквально вся страна.

Прокат шестых "Ёлок" намечен на конец декабря 2017 года.

Ранее Жора Крыжовников сотрудничал с Тимуром Бекмамбетовым в работе на двумя частями "Горько!", а также над фильмом "Самый лучший день".