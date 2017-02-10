В Алматы пропал без вести мужчина 55 лет, сообщает Zakon.kz.

Информация о нем распространяется в соцсетях со следующим текстом: «Внимание всем жителям г. Алматы! Максимальный репост! Пропал без вести Галушкин Александр Иванович, 15.01.1962 г.р. Вышел из дома 7.02.2017 в 9:00 - по ул. Рыскулбекова 39 кв 4, ушёл в неизвестном направлении. Рост 173 см, худощавого телосложения, тёмные волосы с проседью, стрижка средней длинны. На лице щетина. Страдает от астмы и сильной депрессии. Был одет в тёмные футболку и кофту, чёрное трико с зелеными лампасами, пуховик с капюшоном синего цвета с яркими полосками на груди adidas, трикотажную чёрную шапку adidas, чёрные высокие спортивные ботинки adidas. Всем кто имеет какую либо информацию, просьба обратиться по телефонам +77017189063 или +77012132082. +7 707 252 61 00 - группа поиска С.О.Б.»