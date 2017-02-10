В Кызылорде автоугонщик врезался в фонарный столб

Полиция Кызылорды задержала автоугонщика, передает Zakon.kz.

В ДВД Кызылординской области с начала года поступило три заявления от жителей города по факту угона автомашин. Последнее из них поступило 5 февраля. Потерпевший пояснил, что неизвестный угнал его машину, которая стояла заведенной перед одним из торгово-развлекательных центров города.

Через некоторое время автомобиль обнаружили – он врезался в фонарный столб. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в считанные часы полицейскими установлен и доставлен подозреваемый 1993 года рождения, в отношении которого начато досудебное расследование по статье 200 части 1 УК РК.

Два аналогичных факта зарегистрированы в январе 2017 года. В одном случае была угнана автомашина «Опель Вектра» со двора 31-летнего жителя города, во втором - у 43-летнего потерпевшего угнана автомашина Ауди-100. В одном случае злоумышленник воспользовался открытой задней дверью авто, а во втором правонарушитель угнал автотранспорт, проникнув через сломанное окно.

Полицейские советуют владельцам транспортных средств быть бдительнее и внимательнее, оставляя свои автомашины во дворах, гаражах и автостоянках города, не оставлять машины без присмотра, не оставлять машины на темных стоянках на долгое время и не оставлять ключи в замке зажигания, важные документы и ценные вещи внутри автомобиля.