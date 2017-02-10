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В Общественном совете по вопросам деятельности органов по делам госслужбы и противодействию коррупции обсудили Послание Президента

10 февраля 2017, 19:00

Были также организованы комиссии по основным направлениям деятельности.


9 февраля 2017 года состоялось заседание Общественного совета по вопросам деятельности органов по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Одной из главных тем обсуждения на заседании стало Послание Президента Республики Казахстан от 31 января 2017 года "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность" и обращение Президента к населению по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти. Члены Общественного совета обменялись мнениями, касательно основных тезисов Послания и единодушно поддержали инициативы, которые содержит программный документ и инициативу Главы Государства о перераспределении полномочий.


Вместе с тем, в ходе заседания решением Общественного совета образованы комиссии по основным направлениям деятельности в следующем составе:

– Комиссия по мониторингу за достижением Агентством стратегических целей и выполнением бюджетных программ.

Председатель комиссии Нуртазин Карабулат Серикжанович, член комиссии Ертлесова Жаннат Джургалиевна;

– Комиссия по вопросам совершенствования государственной службы и государственных услуг.

Председатель комиссии Пепенин Анатолий Сергеевич, член комиссии Коломийцев Владимир Иванович;

– Комиссия по вопросам антикоррупционной политики и контроля

в сфере государственной службы.

Председатель комиссии Федотова Зинаида Леонтьевна, член комиссии Онгарбаев Еркин Ануарович.

Также решением Общественного совета утверждены Положение о комиссиях, План работы Общественного совета на 2017 год и согласованы некоторые проекты нормативных правовых актов Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Кроме того, на заседании выступили с ознакомительными докладами о деятельности вверенных структурных подразделений директор Департамента государственных услуг Агентства Мукашев А.К. и и.о. директора Департамента антикоррупционной политики Муксимов С.С.


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