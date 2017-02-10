В Таиланде "мусорный остров" сбежал от властей

Как только новые координаты "мусорного острова" будут определены, начнется работа по его ликвидации.

"Мусорный остров", обнаруженный рыбаками, а затем воздушной разведкой ВМС Таиланда, исчез из координат, в которых был ранее зафиксирован. Речь идет о гигантской плавучей свалке, состоящей в основном из пластиковых пакетов, передает РИА Новости.

Заместитель генерального директора департамента Сопхон Тхонгди лично видел "мусорный остров" вечером в четверг с борта самолета ВМС в четырех милях от острова Талу, неподалеку от курортных зон Хуа Хин и Ча-Ам. Днем в пятницу, прибыв на место с отрядом специально оборудованных для уборки мусора судов, чиновник не обнаружил искомого объекта в тех координатах, где видел его накануне.

В настоящее время отряд судов, на которых установлены краны и сети для сбора мусора, ожидает новых результатов спутниковой и воздушной разведки. Как только новые координаты "мусорного острова" будут определены, начнется работа по его ликвидации.

Предполагается, что плавучая свалка общим весом до 100 тонн мусора — вероятно, смытая в море сильным разрушительным наводнением, которое произошло на юге Таиланда в первой половине января, — в ночь с четверга на пятницу была отнесена отливом дальше от берега.

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