В Алматы вынесли приговор похитителям сейфа с 16 млн тенге
Сейф преступники замаскировали коробкой из-под телевизора.
В Алмалинском районном суде города Алматы вынесли приговор мужчинам, которых признали виновными в похищении сейфа с 16 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
Преступление было совершено утром 25 апреля. Злоумышленники вскрыли дверь квартиры на Джамбула – Аэузова и вынесли сейф, в котором находилась крупная денежная сумма. Сейф они спрятали в коробку из-под телевизора. Кроме того, они похитили драгоценные украшения, технику и вещи. Видео попало на камеры видеонаблюдения в подъезде.
Приговором суда подсудимый Наурызбаев был признан виновным по статье 188 УК РК и приговорен к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Его сообщник по данной статье приговорен к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Оба ранее уже были судимы за аналогичные преступления. Суд взыскал с осужденных в пользу потерпевшей более 18 миллионов 130 тысяч тенге в солидарном порядке. Приговор не вступил в законную силу.
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