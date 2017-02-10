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Новости за сегодня

Назначен Председатель правления АО «РТРК «Қазақстан»

 

Новым председателем правления АО «РТРК «Қазақстан» стал Ерлан Карин, передает Zakon.kz.

На своей странице в Facebook Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев представил нового председателя коллективу.

«Я знаю Ерлана Карина, как квалифицированного политолога, идеолога и истинного патриота страны. Уверен, что Ерлан продолжит предыдущие проекты и выведет корпорацию на новый уровень», - написал Абаев.

Напомним, бывший председатель АО «РТРК «Қазақстан» Кемелбек Ойшыбаев ушел с поста по собственному желанию. На должность руководителя корпорации Ойшыбаев был назначен в октябре 2016 года.

Карин Ерлан Тынымбаевич родился 26 мая 1976 года в селе Аксу Шымкентской области. В 1996 году окончил Актюбинский университет им. X. Жубанова. В 1999 году окончил аспирантуру в Казахском государственном университете им. аль-Фараби.

Трудовой стаж:

· Преподаватель Актюбинского университета, главный редактор газеты «Актюбинский университет», политический обозреватель газеты «Диапазон» (1992-1997);

· Политический обозреватель газеты «Время по...» (1997-1998);

· Старший научный сотрудник Центра политических исследований Института развития Казахстана, проректор Алматинского филиала Московского социального университета, заместитель директора Института России и Китая (1998-2000);

· Директор «Центрально-Азиатского агентства политических исследований» (ЦААПИ) (02.2000-2003);

· Генеральный директор Международного Института Современной Политики (МИСП), Директор Центра антитеррористических программ, руководитель экспертной группы по Кыргызстану (2004-2006);

· Советник акима Мангистауской области по политическим вопросам (2006-14.02.2008);

· Заведующий Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (14.02.2008-06.11.2008);

· Секретарь Народно-демократической партии «Нур Отан» (11.2008-08.2013);

· Директор Казахстанского института стратегических исследований (с 10.2014)

Прочие должности:

· Председатель совета правления Казахстанской ассоциации политических наук;

· Член Международного института стратегических исследований;

· Член совета директоров АО «Национальная компания «СПК «Батыс» (с 11.2009);

· Президент Республиканской федерации джиу-джитсу

 

 

10 февраля 2017, 09:15
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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