Ольга Рыпакова выиграла «золото» на Чемпионате РК

10 февраля 2017, 19:58

Завтра легкоатлеты продолжат соревнования в беге на различные дистанции, прыжках с шестом, в высоту, в длину, тройном прыжке, в метании ядра.


В Чемпионате РК по легкой атлетике приняли участие 200 лучших атлетов страны, но первенство все-таки досталось звезде казахстанского спорта Ольге Рыпаковой, передает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Выиграв золотую медаль, спортсменка в очередной раз продемонстрировала свой профессионализм, выдержку и волю к победе.

В Усть-Каменогорске стартовала череда соревнований по легкой атлетике международного и республиканского значения. Открытое первенство Казахстана в помещении началось сегодня и продлится до 12 февраля. Уже на самом старте произошло значимое событие. Трехкратная призерка Олимпийских игр одержала победу в чемпионате РК по легкой атлетике с результатом 6 метров 44 сантиметра.


Поблагодарил участников соревнований и поздравил Ольгу Рыпакову с победой руководитель управления физической культуры и спорта ВКО Аскар Можанов:

– Легкая атлетика стремительно развивается в нашей стране. Здесь собралась элита этого вида спорта. Каждый из вас достойно выступил, показал свою хорошую подготовку. Поздравляю победителей чемпионата. Ольга Рыпакова – ярчайшая спортсменка, - сказал Аскар Можанов.

Завтра легкоатлеты продолжат соревнования в беге на различные дистанции, прыжках с шестом, в высоту, в длину, тройном прыжке, в метании ядра.

Далее следует III Международный турнир на призы Олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой. Участие в нем примут титулованные спортсмены из Азербайджана, Беларуси, Малайзии, Армении, Турции.


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