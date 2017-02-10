Солистка группы "Серебро" Серябкина извинилась за плохие слова про Казахстан

Участница российской группы "Серебро" Ольга Серябкина официально на странице коллектива в Instagram попросила прощения за неаккуратное высказывание в адрес Казахстана, передает Zakon.kz.

"Конечно же, это просто ужасное недоразумение, и мне очень неприятно, что так произошло. Я ничего не хотела сказать плохого и кого-то обидеть. Это случилось, просто когда я рефлекторно отмахнулась от вопроса... Те, кто играли когда-нибудь в Mortal Kombat, эта игра очень азартная, ты просто не замечаешь, что вокруг происходит. Когда задавались вопросы, они мне мешали выигрывать или играть, я просто отмахнулась именно от вопроса. Когда я поняла, что вообще говорю, как это выглядит, я осеклась. Потому что, естественно, я никогда в жизни такого не могла бы иметь в виду. Я искренне прошу прощения у тех, кого я обидела. Мне очень жаль, что так случилось. Надеюсь, что вы меня поймете", - сказала Серябкина.

Напомним, ранее актриса и певица Серябкина заявила, что ей "наплевать на Казахстан" в прямом эфире. Интернет заполонили гневные комментарии в адрес певицы.