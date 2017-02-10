В ДНР назвали две основные версии убийства Гиви

Следствие рассматривает две возможные версии убийства командира батальона ополчения "Сомали" Михаила Толстых, рассказал журналистам заместитель главы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. Об этом пишет РИА Новости.

"Первая – это применение РПО-З "Шмель" и вторая – подрыв взрывного устройства", — уточнил он.

По словам Басурина, следователям уже удалось доказать причастность к убийству ряда лиц, а также их взаимодействие с украинскими спецслужбами. Имена подозреваемых пока не раскрываются в интересах следствия.

"Попытка интерпретировать эту трагедию не как террористический акт украинских спецслужб – выгодно только украинской стороне, которая, даже при прямых доказательствах обстрела Донецка из РСЗО "Ураган" и подтверждения данного факта представителями миссии ОБСЕ, осветила информацию совсем в другом свете", — подчеркнул он.

Ранее в "Новой газете" появилась информация, что убийство Толстых организовали его подчиненные. Об этом журналистам рассказал человек, представившийся как ополченец "Сомали" Игорь Мыльцев с позывным Француз. Переписка с ним велась в соцсети. Однако источник в правоохранительных органах ДНР опроверг эти данные. По его словам, аккаунт, с которого велась переписка, взломали еще в сентябре 2016 года.

Это не первый случай гибели командиров подразделений ополчения ДНР. В октябре 2016 года командир одного из подразделений Арсений Павлов с позывным "Моторола" погиб при срабатывании взрывного устройства в лифте его дома. В результате инцидента получили ранения еще несколько человек.