В аэропорту Лондона задержали подозреваемого в подготовке теракта
В настоящее время мужчина содержится в полицейском участке в центре Лондона.
Полиция задержала в лондонском аэропорту Гатвик мужчину по подозрению в подготовке теракта, сообщает в пятницу Скотланд-Ярд.
"Решение о задержании было принято после того, как подозреваемый был остановлен для проверки. Он подозревается в подготовке террористического акта. В настоящее время мужчина содержится в полицейском участке в центре Лондона", — говорится в сообщении.
Полиция не сообщает подробностей об обвинениях, передает РИА Новости. Известно, что задержанным является 44-летний житель английского графства Хартфордшир, который прибыл авиарейсом из Ирака в четверг. Полиция остановила его для проверки сразу после выхода из самолета
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