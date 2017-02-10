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В аэропорту Лондона задержали подозреваемого в подготовке теракта

10 февраля 2017, 20:26

В настоящее время мужчина содержится в полицейском участке в центре Лондона.


Полиция задержала в лондонском аэропорту Гатвик мужчину по подозрению в подготовке теракта, сообщает в пятницу Скотланд-Ярд.

"Решение о задержании было принято после того, как подозреваемый был остановлен для проверки. Он подозревается в подготовке террористического акта. В настоящее время мужчина содержится в полицейском участке в центре Лондона", — говорится в сообщении.

Полиция не сообщает подробностей об обвинениях, передает РИА Новости. Известно, что задержанным является 44-летний житель английского графства Хартфордшир, который прибыл авиарейсом из Ирака в четверг. Полиция остановила его для проверки сразу после выхода из самолета


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