В аэропорту Лондона задержали подозреваемого в подготовке теракта

В настоящее время мужчина содержится в полицейском участке в центре Лондона.

Полиция задержала в лондонском аэропорту Гатвик мужчину по подозрению в подготовке теракта, сообщает в пятницу Скотланд-Ярд.

"Решение о задержании было принято после того, как подозреваемый был остановлен для проверки. Он подозревается в подготовке террористического акта. В настоящее время мужчина содержится в полицейском участке в центре Лондона", — говорится в сообщении.

Полиция не сообщает подробностей об обвинениях, передает РИА Новости. Известно, что задержанным является 44-летний житель английского графства Хартфордшир, который прибыл авиарейсом из Ирака в четверг. Полиция остановила его для проверки сразу после выхода из самолета