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На Алтае собака спасла брошенного на морозе двухлетнего малыша

10 февраля 2017, 20:29

Мать бросила ребенка на неотапливаемой веранде без еды и воды.


В Алтайском крае собака спасла жизнь двухлетнему ребенку, которого бросили на морозе, пишет РИА Новости.

В январе местная жительница ушла из дома, оставив сына на неотапливаемой веранде без еды и одежды. Ребенок остался жив благодаря собаке, которая согревала его своим телом.

Замерзающего мальчика случайно обнаружил посторонний человек. Сейчас медики оказывают ребенку помощь в связи с переохлаждением. Как долго он пробыл на холоде, не уточняется.

Мать вернулась домой лишь спустя четыре дня после того, как ребенка нашли.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, поставлен вопрос о лишении ее родительских прав.

Фото © РИА Новости. Константин Чалабов


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