На Алтае собака спасла брошенного на морозе двухлетнего малыша
Мать бросила ребенка на неотапливаемой веранде без еды и воды.
В Алтайском крае собака спасла жизнь двухлетнему ребенку, которого бросили на морозе, пишет РИА Новости.
В январе местная жительница ушла из дома, оставив сына на неотапливаемой веранде без еды и одежды. Ребенок остался жив благодаря собаке, которая согревала его своим телом.
Замерзающего мальчика случайно обнаружил посторонний человек. Сейчас медики оказывают ребенку помощь в связи с переохлаждением. Как долго он пробыл на холоде, не уточняется.
Мать вернулась домой лишь спустя четыре дня после того, как ребенка нашли.
В отношении женщины возбудили уголовное дело, поставлен вопрос о лишении ее родительских прав.
Фото © РИА Новости. Константин Чалабов
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