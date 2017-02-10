В Костанайской области мужчину арестовали за справление нужды возле детсада

Житель Узункольского района Костанайской области арестован на пять суток за то, что справил нужду вблизи детского сада, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

В Узункольском суде рассмотрено административное дело в отношении 43-летнего мужчины по статье «мелкое хулиганство».

21 января около 16:15, находясь в общественном месте возле детского сада «Айгулек» в селе Узунколь Узункольского района, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, справлял свои естественные надобности.

Подсудимый признан виновным по статье 434 с назначением административного взыскания в виде ареста сроком на пять суток.