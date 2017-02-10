В Костанайской области мужчину арестовали за справление нужды возле детсада
Нарушитель общественного порядка находился в состоянии алкогольного опьянения.
Житель Узункольского района Костанайской области арестован на пять суток за то, что справил нужду вблизи детского сада, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.
В Узункольском суде рассмотрено административное дело в отношении 43-летнего мужчины по статье «мелкое хулиганство».
21 января около 16:15, находясь в общественном месте возле детского сада «Айгулек» в селе Узунколь Узункольского района, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, справлял свои естественные надобности.
Подсудимый признан виновным по статье 434 с назначением административного взыскания в виде ареста сроком на пять суток.
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