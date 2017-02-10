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В Костанайской области мужчину арестовали за справление нужды возле детсада

10 февраля 2017, 21:09

Нарушитель общественного порядка находился в состоянии алкогольного опьянения.


Житель Узункольского района Костанайской области арестован на пять суток за то, что справил нужду вблизи детского сада, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

В Узункольском суде рассмотрено административное дело в отношении 43-летнего мужчины по статье «мелкое хулиганство».

21 января около 16:15, находясь в общественном месте возле детского сада «Айгулек» в селе Узунколь Узункольского района, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, справлял свои естественные надобности.

Подсудимый признан виновным по статье 434 с назначением административного взыскания в виде ареста сроком на пять суток.


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