Китайских чиновников наказали за сон на совещании по борьбе с ленью

Провинившиеся чиновники должны публично извиниться за свое поведение.

Шесть чиновников из китайской провинции Хубэй были наказаны за то, что уснули на собрании, на котором обсуждались способы мотивации ленивых и медлительных бюрократов, передает Lenta.ru.

Как стало известно, инцидент произошел в городском округе Сяньян.

Один из уснувших на совещании мужчин оказался заместителем директора фонда, который занимается субсидированием жилплощади для необеспеченных граждан. Другой служит заместителем секретаря Коммунистической партии Китая в бюро городского планирования.

Фотографии уснувших чиновников, опубликованные порталом kmzscc.com, стали предметом бурного обсуждения в китайских социальных сетях. Темой заинтересовались другие средства массовой информации, после чего последовала реакция властей.

По решению дисциплинарного бюро сяньянского отделения КПК, провинившиеся чиновники должны публично извиниться за свое поведение и направить в горком партии письма с самокритикой.