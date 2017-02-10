Китайских чиновников наказали за сон на совещании по борьбе с ленью
Провинившиеся чиновники должны публично извиниться за свое поведение.
Шесть чиновников из китайской провинции Хубэй были наказаны за то, что уснули на собрании, на котором обсуждались способы мотивации ленивых и медлительных бюрократов, передает Lenta.ru.
Как стало известно, инцидент произошел в городском округе Сяньян.
Один из уснувших на совещании мужчин оказался заместителем директора фонда, который занимается субсидированием жилплощади для необеспеченных граждан. Другой служит заместителем секретаря Коммунистической партии Китая в бюро городского планирования.
Фотографии уснувших чиновников, опубликованные порталом kmzscc.com, стали предметом бурного обсуждения в китайских социальных сетях. Темой заинтересовались другие средства массовой информации, после чего последовала реакция властей.
По решению дисциплинарного бюро сяньянского отделения КПК, провинившиеся чиновники должны публично извиниться за свое поведение и направить в горком партии письма с самокритикой.
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