Олимпийскую чемпионку Йохауг отстранили на 13 месяцев из-за крема для губ

Лыжница была отстранена от участия в соревнованиях в октябре из-за обнаруженных в ее допинг-пробе следов запрещенного препарата клостебола.

Олимпийская чемпионка, норвежская лыжница Тереза Йохауг дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Норвежского антидопингового агентства, передает Лента.ру.

Решение было принято Национальным олимпийским комитетом Норвегии. Дисквалификация спортсменки отсчитывается с 18 октября 2016 года. Йохауг и антидопинговое агентство имеют право обжаловать приговор.

В ноябре 2016 года организация потребовала дисквалифицировать Йохауг на 14 месяцев. Лыжница была отстранена от участия в соревнованиях в октябре из-за обнаруженных в ее допинг-пробе следов запрещенного препарата клостебола. Наличие вещества в организме Йохауг объяснила использованием крема для губ «Трофодермин» для лечения солнечного ожога, полученного на тренировочном сборе в Италии.

Клостебол — анаболический стероид для увеличения мышечной массы. При наружном применении способствует заживлению язвенных поражений кожи и слизистых оболочек.

Йохауг — победительница Олимпийских игр 2010 года в эстафете 4 по 5 километров. На Играх в Сочи спортсменка завоевала серебро на дистанции 30 километров и бронзу в 10-километровой гонке классическим стилем. Норвежка — семикратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира.

Фото: Carl Sandin / Globallookpress.com