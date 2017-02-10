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На британских пляжах нашли сумки с 360 кг кокаина

10 февраля 2017, 22:39

Сумки с кокаином были обнаружены на двух пляжах


На пляжи Норфолка море выбросило около 360 кг кокаина стоимостью до 50 млн фунтов (62,6 млн долларов), сообщили ВВС в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA).

Местный житель связался полицией Норфолка, когда обнаружил несколько сумок на одном из пляжей.

После этого сотрудники служб безопасности начали прочесывать побережье в поисках других наркотиков.

"Сейчас мы работаем с пограничной службой, береговой охраной и норфолкской полицией, чтобы попытаться установить, как сумки там оказались, крайне маловероятно, что это был их запланированный пункт назначения", - рассказал Мэтью Риверс из NCA.

"Очевидно, это изъятие существенного объема наркотиков класса А, и его утеря станет серьезным ударом для вовлеченных в его транспортировку преступников", - добавил он.

Сотрудники полиции надеются, что обнаружили все сумки с наркотиками. однако призывают местных жителей сообщать, если обнаружится что-то еще.


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