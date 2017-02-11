Доллар может подешеветь до 300 тенге

Рост экономики обещают Казахстану в этом году. Позитивные прогнозы дает Международный валютный фонд. Специалисты оценили противостояние нашего государства внешним вызовам и сделали обнадеживающие выводы: экономический подъём до двух с половиной процентов и укрепление тенге. Некоторые аналитики считают, что поможет этому Дональд Трамп, передает телеканал КТК.

Тенге то укрепляется, то вновь слабеет. Эти колебания курса нацвалюты по отношению к доллару нельзя назвать значительными. Они, скорее, символичны. В ближайшие месяцы всё может измениться, если цены на нефть подскочат. А они подскочат, если президент США Дональд Трамп будет действовать, как задумал, полагают эксперты.

Николай Ивченко, руководитель отдела аналитики Forex Club:

- Понижение налогов он планирует сделать для физических лиц. То есть это будут шаги, где-то аналогичные Рональду Рейгану, и инфраструктурные реформы. В ожидании всех этих реформ – ожидается в ближайшие 2-3 месяца его детальная программа по этим направлениям – растут в цене товарно-сырьевые рынки. Они чувствуют себя довольно хорошо. И вот сейчас основными бенефициарами, получателями дивидендов от политики американского президента, являются развивающиеся страны.

Повод верить в лучшее уже даёт Международный валютный фонд. Не отличающиеся излишней позитивностью сотрудники МВФ после официального визита в Казахстан обнародовали свое заявление. Они не обещают внезапного экономического чуда, но и провала не предсказывают.

«В соответствии с прогнозами, темпы экономического роста достигнут 2,5 процента в 2017 году, а темпы роста ненефтяного ВВП должны достичь 4 процентов к 2021 году. Это будет обусловлено дальнейшим увеличением добычи нефти, воздействием структурных реформ и возобновлением банковского кредитования».

Оценили специалисты МВФ присутствие Нацбанка на валютном рынке, точнее, его отсутствие (финрегулятор 5 месяцев не проводит интервенции), и рекомендовали действовать в том же духе. Это, по их мнению, помогает экономике правильно реагировать на внешние факторы. Какой должна быть реакция тенге, если цены на нефть пойдут вверх, уже подсчитали аналитики.

Николай Ивченко, руководитель отдела аналитики Forex Club:

- По году это будет порядка 60. Могут быть даже моменты, когда будет 65 и 70 долларов за баррель. Цена в 60 долларов на нефть марки Brent где-то на 20-25 процентов выше, чем в прошлом году. Соответственно на этом фоне тенге будет усиливаться по отношению к доллару. Мы допускаем, что отметка 300 тенге за доллар, а в отдельные моменты даже ниже, достаточно реальна в этом году. И это, вполне возможно, даже произойдет в первом полугодии.

Пока же нефть дороже 60 на мировых рынках не стоит, и обменники за «зеленый» просят больше 323 тенге.

Фото с сайта caravan.kz