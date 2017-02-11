В Казахстане будут бороться с безработицей среди женщин

Женщины теряют работу чаще мужчин. В министерстве труда и социальной защиты, которое возглавляет женщина — Тамара Дуйсенова, озаботились неравными возможностями, сообщает «Первый канал Евразия».

Чтобы остановить негативную тенденцию, было внесено предложение привлекать дам в новые проекты, связанные с высокими технологиями и приглашать в состав совета директоров крупных компаний.

Проблема женской безработицы, которая сейчас стоит перед международным сообществом, может перекинуться и на Казахстан. Опасения об этом высказала Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова. Мировые эксперты подсчитали, что сейчас женщинам в возрасте от 29 до 34 лет очень трудно найти себе достойную работу.

«У нас картина немного иная, это, наверное, связано со структурой нашего населения и нашей экономики. У нас больший риск среди женщин старше 45 лет и риск среди молодых женщин от 15 до 24 лет. Если мы не будем работать в этой части с уровнем безработицы, то тренд, который имеется в мире, может в ближайшем будущем стать характерным для Казахстана», — говорит Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты республики Казахстан.

За последние 5 лет количество женщин, устроившихся на работу, выросло на 658 тысяч человек и достигло 3 миллионов. Больше женщин стало и во власти: например, в Мажилисе Парламента эта доля составляет уже 27%. Сейчас женщин будут активно вовлекать в бизнес. И не только.

«Сегодня, по данным МВФ, представленность женщины на руководящих позициях в корпоративном секторе Казахстана составляет 19%, поэтому мы должны стремиться к повышению роли женщин и развивать гендерный подход в казахстанских компаниях», — говорит Гульшара Абдыкаликова, государственный секретарь Республики Казахстан.

«Необходимо менять качественный и количественный состав совета директоров самих компаний, чем больше женщин в совете директоров, которые принимают основные решения по назначениям, тем больше возможностей стать членами женщин членами правления», — говорит Ляззат Ибрагимова, председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Правда, здесь участники форума столкнулись с особенностями женского менталитета и отметили, что зачастую казахстанские женщины неохотно совмещают работу с семейными заботами. Но в целом, зачастую, многие проблемы сидят в головах

«Много женщин, которые могли бы быть первыми руководителями, но они сами себе делают, во-первых, ментальную установку: «меня не назначат», «меня не выберут», «я не смогу с этим справиться». Во-вторых, это огромное чувство ответственности, которое дает женщине постоянные сомнения в том, что «чем дальше я двигаюсь, тем хуже я становлюсь как мать». Очень много женщин испытывает это чувство»,- говорит Ляззат Ибрагимова, председатель правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Правда, по словам Министра труда и соцзащиты, те женщины, которые работы не боятся, могут столкнуться с иными проблемами. Это не только количество, но и качество рабочих мест.

Сейчас эти проблемы активно решаются через предоставление работы по государственным программам. Только по программе «Дорожная карта занятости» с 2011 по 2015 годы работу получили 380 тысяч женщин.

«Начиная с текущего года, мы реализуем новую программу продуктивной занятости и массового предпринимательства, где первым направлением будет обучение. Первую профессию будем давать бесплатно для всех лиц в возрасте от 15 до 24 лет. Вторую профессию также будем давать бесплатно за счёт государства, включая расходы на стипендию, проживание, разовое питание в рамках новой программы, для лиц старше 24 лет и эта программа будет стартовать, начиная с марта месяца»,- говорит Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты Республики Казахстан.

По этой же программе для женщин увеличится возможность получения кредита на ведение бизнеса. Если раньше предел составлял 3 миллиона тенге, то теперь он увеличится до 16 миллионов. На это в бюджете предусмотрено свыше 37 миллиардов тенге.

При этом будут продолжать работу по государственно-частному партнерству, и создавать социальные рабочие места для уязвимых слоёв населения. 35% зарплаты для таких работников будет выплачивать государство, а 65 процентов работодатель. Выделены средства и на переселение работников в регионы, нуждающиеся в рабочей силе. На это из бюджета выделят около 85 миллиардов тенге.

Уже сейчас почти половину субъектов малого и среднего бизнеса возглавляют женщины. Они обеспечивают треть всех рабочих мест в бизнес-секторе страны. И этот показатель будут увеличивать.