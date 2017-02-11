В Петропавловске инвалид без ног остался без пенсии из-за бюрократии

В Петропавловске инвалид первой группы, не имеющий ног, просит чиновников оставить его в покое. Каждый год Алексею Руденко приходится подтверждать свою инвалидность, проще говоря: доказывать, что его ампутированные ноги не выросли вновь. А недавно инвалид и вовсе остался без пенсии из-за нерасторопности властей, сообщает телеканал КТК.

У 62-летнего Алексея Руденко нет обеих ног, чуть ниже колена, и всего три пальца на руках. При этом инвалид живет совершенно одиноко, с женой давно развелся, а сын отказывается не только ухаживать, но и общаться. Зато чиновники не забывают: каждый год приходят с комиссией, чтобы продлить инвалидность.

Алексей Руденко:

- Я говорю: у меня ноги, руки не выросли, вы мне освободите, пожалуйста, дайте пожизненно, я прошу вас. Почему не положено? Я звонил в облздрав - разберемся, и вот уже два года облздрав разбирается.

6 лет назад в новогоднюю ночь вместе с двумя товарищами Алексей Васильевич попал в пургу. Тогда все трое отморозили конечности. С тех пор он не пьет, сам сажает огород и даже делает заготовки на зиму. А еще просит чиновников скорее дать ему бессрочную группу. Но в циркулярах департамента соцзащиты четко оговорена длина ампутированных ног, при которой и положена пожизненная инвалидность. А у Алексея Руденко они немного длиннее, так что за ним будут наблюдать еще четыре года.

Бегаим Мейманова, руководитель отдела департамента труда и социальной защиты по СКО:

- В данный момент это невозможно, потому что у него анатомический дефект такой, что он не подлежит первой группе инвалидности бессрочно. Через четыре года возможно установление бессрочной группы.

Пенсия по первой группе - всего 46 тысяч, но в этом месяце Алексей Васильевич не увидел и этих денег. Медики не успели с оформлением бумаг, и выплаты теперь задерживают как минимум на месяц. Продукты инвалиду со своей скромной зарплаты покупает сердобольная соцработница.

Алексей Руденко:

- Я говорю: купи мне курицу и фарш.

- И она за свои деньги купила?

- Да, я с пенсии отдам потом. Вот так живу. Представляете, я хочу, чтобы этого терапевта, чтобы выгнали вообще с работы.

Последняя медкомиссия была совсем недавно, инвалидность продлили, правда, теперь не на год, а на два. А потом опять будут проверять. Алексей Васильевич печально шутит: новые ноги точно не отрастут. Да и группа инвалидности все равно останется первой, ведь хуже уже не бывает.