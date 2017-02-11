Морган Фримен оказался в центре скандала в Узбекистане

Морган Фриман снялся более чем в 50 кинофильмах, но узбекский "Бродяга" - не из их числа.

Голливудский актер Морган Фриман неожиданно оказался в центре скандала в Узбекистане: в трейлере и на афишах местного фильма "Дайди" ("Бродяга") можно увидеть актера, хотя он не снимался в киноленте и, скорее всего, не подозревает о ее существовании, передает Русская служба ВВС.

Государственный комитет "Узбеккино" уличил студию Timur Film, отвечавшую за производство картины, в попытке ввести зрителей в заблуждение и искусственно повысить спрос на билеты, в связи с чем наложил запрет на прокат ленты.

В трейлере же, как показала экспертиза бдительного надзорного ведомства, использованы кадры из американского фантастического боевика 2015 года "Последние рыцари", где Фриман и правда играл.

Сама студия Timur Film не комментирует инцидент. Главную роль в ее фильме на самом деле играет Миролим Киличев, который воплотил на экране образ "хорошего" полицейского, который сражается со всевозможными "злыми силами", атакующими Узбекистан.

Возобновить прокат "Бродяги" может только совместное решение узбекского госкокомитета по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и агентства по интеллектуальной собственности. В оба этих ведомство "Узбеккино" направило запросы.

79-летний Морган Фриман за свою многолетнюю карьеру снялся более чем в полусотне кинолент. Он стал лауреатом "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана в боксерской драме "Малышка на миллион".