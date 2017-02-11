В Шымкенте водитель устроил гонки, попал в аварию и кинулся в драку с полицейскими

В Шымкенте водитель BMW устроил гонки с полицией, попал в ДТП и устроил драку с полицейскими. 10 февраля около половины первого ночи в Аль-Фарабийский ОП УВД Шымкента поступило сообщение о факте оказания сопротивления сотрудникам полиции, передает «Отырар».

По прибытию на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что на пересечении улиц Кунаева и Рыскулова сотрудники дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы заметили автомашину BMW, нарушившую правила дорожного движения, и указали водителю остановиться. Однако нарушитель, не подчинившись законным требованиям полиции, попытался скрыться, в результате чего, не справившись с управлением, совершил ДТП.

Далее при задержании нарушителей пассажир данной автомашины, гр. республики Кыргызстан, 1990 года рождения, и его знакомый, местный житель, 1991 года рождения, пришедший на подмогу, оказали сопротивление и неповиновение законным требованиям представителей власти с применением насилия в отношении полицейских, нанеся им телесные повреждения. Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка доставили задержанных в отдел полиции.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП УВД г. Шымкента по статье 380 ч. 2. УК РК «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемые арестованы.

Кроме того, в отношении водителя автомашины BMW, жителя Шымкента, 1990 года рождения, находившегося согласно экспертизы в нетрезвом состоянии, полицейские возбудили административное дело по трем статьям КоАП РК: за «Вождение автотранспорта без документов», «Вождение автотранспорта в нетрезвом состоянии» и «Совершение дорожно-транспортного происшествия». Проводится досудебное расследование.