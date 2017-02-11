Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Трамп пообещал ввести новые меры по защите национальной безопасности

11 февраля 2017, 01:07

Он также выразил уверенность в победе в суде, который приостановил выполнение его указа по иммиграции.


Президент США Дональд Трамп пообещал на следующей неделе предпринять новые действия по защите национальной безопасности, передает РИА Новости.

"Мы будем кое-что делать очень стремительно, это касается дополнительной безопасности для нашей страны, вы увидите в какой-то момент на следующей неделе", — заявил он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Он также выразил уверенность в победе в суде, который приостановил выполнение его указа по иммиграции.

Ранее Трамп подписал указ, который запрещает въезд в США на 90 дней гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

Позднее апелляционный суд признал законным запрет на выполнение указа. Суд постановил, что государственные интересы могут вступать в противоречие с интересами национальной безопасности. Сам Трамп пообещал оспорить это решение.

Кроме того, в настоящее время министерство юстиции изучает решение Апелляционного суда в Сан-Франциско, который оставил в силе запрет на реализацию иммиграционного указа.

Эксперты не исключают, что дело может дойти до Верховного суда. Он играет важную роль в политической жизни США и нередко ставит точку в спорах, волнующих общество.

© AFP 2017/ Saul Loeb


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...