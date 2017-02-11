В Саратове к старушке, вызвавшей скорую, приехал катафалк
Прокуратура Саратовской области проверяет сообщения.
Прокуратура Саратовской области проверяет сообщения о том, что к 92-летней женщине, вызвавшей скорую помощь, раньше врачей приехал катафалк. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщали местные СМИ, в конце января житель Саратова вызвал своей бабушке скорую через службу 112, но сперва к его дому приехал катафалк местного похоронного бюро, а только спустя 40 минут — реанимобиль.
Проверка связана с возможным нарушением прав жителей Саратова из-за передачи сотрудниками экстренных служб персональных данных граждан работникам похоронного агентства, отмечает прокуратура.
© РИА Новости. Максим Блинов
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