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В Саратове к старушке, вызвавшей скорую, приехал катафалк

11 февраля 2017, 01:56

Прокуратура Саратовской области проверяет сообщения.


Прокуратура Саратовской области проверяет сообщения о том, что к 92-летней женщине, вызвавшей скорую помощь, раньше врачей приехал катафалк. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщали местные СМИ, в конце января житель Саратова вызвал своей бабушке скорую через службу 112, но сперва к его дому приехал катафалк местного похоронного бюро, а только спустя 40 минут — реанимобиль.

Проверка связана с возможным нарушением прав жителей Саратова из-за передачи сотрудниками экстренных служб персональных данных граждан работникам похоронного агентства, отмечает прокуратура.

© РИА Новости. Максим Блинов


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