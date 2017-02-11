Вице-премьеры Казахстана и России обсудили военное сотрудничество
11 февраля 2017, 01:13
В числе вопросов, обсуждаемых во время встречи, был космодром Байконур.
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил о переговорах с первым вице-премьером Казахстана Аскаром Маминым, обсуждались Байконур и вопросы военно-промышленного сотрудничества, передает РИА Новости.
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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