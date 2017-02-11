Российская школьница вывела теорему для выигрышей в лотерее

Школьница Валерия Мацокина из Анапы заинтересовалась, как решать задачи, ответ на которые дети раньше находили только способом подбора, передает Лайф.

Девочка признаётся, что не любит метод подбора и везде ищет математическую закономерность. Она начала работать над простыми детскими задачами, которые решают на школьных олимпиадах. К примеру, сколько нужно вытащить шаров из коробки, чтобы обязательно остался один чёрный шар.

При условии, что в коробке изначально лежат 5 красных и 2 чёрных шара, ответ является очевидным. Если в "худшем случае" первые пять шаров окажутся красного цвета, то шестой обязательно будет чёрным. Тогда придётся достать 6 шаров. Если количество небольшое, дети справлялись относительно быстро. Но ситуация усложняется, когда количество шариков увеличивается. С помощью доказанной теоремы Валерии задачи с большим количеством предметов теперь можно решить за считанные минуты.

— Конечно, лучше развивать логическое мышление, но если мы будем создавать программу для этих задач, то нам нужна будет какая-то закономерность, на которую мы должны опереться при её создании, вот тут нужна формула. Можно сидеть и улучшать свой счёт, считать по арифметической прогрессии, складывать цифры, а можно применить формулу, — рассказала Лайфу Валерия Мацокина.

Также девушка добавила, что у неё есть идеи и для других проектов, но необходимо оборудование, чтобы их осуществить.

Согласно теореме, нужно выписать количество шаров, находящихся в коробке, по цветам. Далее от полученных значений отнять количество, которые нужно получить в коробке. После этого девушка находит наименьшее значение и отнимает его от общего количества шаров. В результате получается ответ, сколько нужно вытащить шаров из коробки, чтобы получилось необходимое количество определённого цвета. Валерии удалось защитить свою работу перед значимыми математиками края. Среди них — преподаватель Кубанского университета Григорий Кравченко. Он рассказывает, что применение теоремы выходит далеко за рамки решения детских задач. С помощью неё можно действительно рассчитать выигрыш в игре.

— Эта теорема может применяться, например, в теории вероятности, при оценке вероятности событий, может применяться при построении различных вероятно статистических моделей, которые широко используются в технике, экономике, медицине. Можно оценить вероятность выигрыша, вероятность проигрыша, нельзя сказать, что вы стопроцентно предскажите результат, но если вы научитесь строить соответствующую вероятность, то в большой серии игр вы можете построить стратегию так, что вы будете в выигрыше, — рассказал Лайфу доцент кафедры вычислительной математики и информатики КубГУ Григорий Кравченко.

Математики отметили значимость работы школьницы и сказали, что теорему 15-летней девочки можно внедрить в курс лекций университета. Так, профессор Виктор Лазарев считает, что, прежде чем материал попадёт в учебники, он должен быть математически подготовлен.

Мама Валерии рассказывает, что девочка всё свободное время отдаёт науке.

— Ей нужно много людей, она от всех что-то берёт, то есть она активна и интересна была всегда. Нас отправляли к логопеду, нам он сказал, что у нас нет никакой проблемы, проблема в том, что она хочет многое сказать, а не успевает, поэтому переворачивает слова, — рассказала Лайфу мама девочки Наталья Шевченко.

По словам мамы Валерии, она интересуется не только математикой, но и физикой, биологией, химией. Сейчас девочка изучает свойства насекомых, чтобы изобрести новую диагностику вирусов.