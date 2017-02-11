Российская школьница вывела теорему для выигрышей в лотерее
С помощью теоремы можно решать задачи из области теории вероятности новым способом.
Школьница Валерия Мацокина из Анапы заинтересовалась, как решать задачи, ответ на которые дети раньше находили только способом подбора, передает Лайф.
Девочка признаётся, что не любит метод подбора и везде ищет математическую закономерность. Она начала работать над простыми детскими задачами, которые решают на школьных олимпиадах. К примеру, сколько нужно вытащить шаров из коробки, чтобы обязательно остался один чёрный шар.
При условии, что в коробке изначально лежат 5 красных и 2 чёрных шара, ответ является очевидным. Если в "худшем случае" первые пять шаров окажутся красного цвета, то шестой обязательно будет чёрным. Тогда придётся достать 6 шаров. Если количество небольшое, дети справлялись относительно быстро. Но ситуация усложняется, когда количество шариков увеличивается. С помощью доказанной теоремы Валерии задачи с большим количеством предметов теперь можно решить за считанные минуты.
— Конечно, лучше развивать логическое мышление, но если мы будем создавать программу для этих задач, то нам нужна будет какая-то закономерность, на которую мы должны опереться при её создании, вот тут нужна формула. Можно сидеть и улучшать свой счёт, считать по арифметической прогрессии, складывать цифры, а можно применить формулу, — рассказала Лайфу Валерия Мацокина.
Также девушка добавила, что у неё есть идеи и для других проектов, но необходимо оборудование, чтобы их осуществить.
Согласно теореме, нужно выписать количество шаров, находящихся в коробке, по цветам. Далее от полученных значений отнять количество, которые нужно получить в коробке. После этого девушка находит наименьшее значение и отнимает его от общего количества шаров. В результате получается ответ, сколько нужно вытащить шаров из коробки, чтобы получилось необходимое количество определённого цвета. Валерии удалось защитить свою работу перед значимыми математиками края. Среди них — преподаватель Кубанского университета Григорий Кравченко. Он рассказывает, что применение теоремы выходит далеко за рамки решения детских задач. С помощью неё можно действительно рассчитать выигрыш в игре.
— Эта теорема может применяться, например, в теории вероятности, при оценке вероятности событий, может применяться при построении различных вероятно статистических моделей, которые широко используются в технике, экономике, медицине. Можно оценить вероятность выигрыша, вероятность проигрыша, нельзя сказать, что вы стопроцентно предскажите результат, но если вы научитесь строить соответствующую вероятность, то в большой серии игр вы можете построить стратегию так, что вы будете в выигрыше, — рассказал Лайфу доцент кафедры вычислительной математики и информатики КубГУ Григорий Кравченко.
Математики отметили значимость работы школьницы и сказали, что теорему 15-летней девочки можно внедрить в курс лекций университета. Так, профессор Виктор Лазарев считает, что, прежде чем материал попадёт в учебники, он должен быть математически подготовлен.
Мама Валерии рассказывает, что девочка всё свободное время отдаёт науке.
— Ей нужно много людей, она от всех что-то берёт, то есть она активна и интересна была всегда. Нас отправляли к логопеду, нам он сказал, что у нас нет никакой проблемы, проблема в том, что она хочет многое сказать, а не успевает, поэтому переворачивает слова, — рассказала Лайфу мама девочки Наталья Шевченко.
По словам мамы Валерии, она интересуется не только математикой, но и физикой, биологией, химией. Сейчас девочка изучает свойства насекомых, чтобы изобрести новую диагностику вирусов.
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