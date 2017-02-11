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Трамп и премьер Ирака обсудили борьбу с ИГ и "иранскую угрозу"

11 февраля 2017, 06:06

"Оба лидера говорили об угрозе, которую Иран представляет всему региону", — уточнили в Белом доме.


Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади обсудили в телефонном разговоре борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" и "иранскую угрозу". Об этом сообщил Белый дом, передает РИА Новости.

"Президент США Дональд Дж. Трамп вчера говорил с премьер-министром Хайдером аль-Абади, чтобы подчеркнуть поддержку Соединенных Штатов иракскому народу в нашей общей битве с террористической группировкой ИГИЛ", — говорится в сообщении.
"Оба лидера говорили об угрозе, которую Иран представляет всему региону", — уточнили в Белом доме.

Также Трамп поздравил аль-Абади с успехами в Мосуле, где иракские силы при воздушной поддержке американской коалиции освободили часть города от боевиков ИГ.

Отношения США и Ирана с приходом администрации Трампа существенно накалились. Президент США заявлял, в частности, что не будет так же "добр" по отношению к Ирану, как его предшественник Барак Обама. Новый президент США критически относится к ядерному соглашению, достигнутому между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в 2015 году.

Алексей Богдановский.

Фото: AP Photo/ Hadi Mizban.

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