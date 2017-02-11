Трамп и премьер Ирака обсудили борьбу с ИГ и "иранскую угрозу"

"Оба лидера говорили об угрозе, которую Иран представляет всему региону", — уточнили в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади обсудили в телефонном разговоре борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" и "иранскую угрозу" . Об этом сообщил Белый дом, передает . Об этом сообщил Белый дом, передает РИА Новости





"Президент США Дональд Дж. Трамп вчера говорил с премьер-министром Хайдером аль-Абади, чтобы подчеркнуть поддержку Соединенных Штатов иракскому народу в нашей общей битве с террористической группировкой ИГИЛ", — говорится в сообщении.

"Оба лидера говорили об угрозе, которую Иран представляет всему региону", — уточнили в Белом доме.





Также Трамп поздравил аль-Абади с успехами в Мосуле, где иракские силы при воздушной поддержке американской коалиции освободили часть города от боевиков ИГ.





Отношения США и Ирана с приходом администрации Трампа существенно накалились. Президент США заявлял, в частности, что не будет так же "добр" по отношению к Ирану, как его предшественник Барак Обама. Новый президент США критически относится к ядерному соглашению, достигнутому между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) в 2015 году.





Алексей Богдановский.



