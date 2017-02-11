Снег, метель и ветреная погода ожидается в Казахстане 11 февраля
11 февраля 2017, 06:00
Погода без осадков ожидается на юго-западе, севере, северо-западе и центре республики.
На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов сохраняется местами снег, на юго-востоке республики сильный снег, туман, гололед, метель, усиление ветра. На юго-западе, севере, северо-западе и в центре республики сохраняется погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Алматинской области местами – туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской области местами – метель, туман, гололед.
В Южно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.
В Алматы днем -3°, преимущественно облачно.
В Астане днем -27°, преимущественно облачно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: dixinews.kz.
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