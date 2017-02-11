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Отменены занятия первой смены у школьников и студентов 1-2 курсов колледжей Астаны

11 февраля 2017, 06:24

Утром температура воздуха в столице снизится до -37°.


В связи с ухудшением погодных условий занятия для учащихся 1-11 классов и 1, 2 курсов колледжей первой смены отменяются, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

По данным прогноза Gismeteo с утра температура воздуха в столице снизится до -37°, скорость ветра составит 2 м/с. По сообщению РГП "Казгидромет", погода в эти выходные ожидается холодной, без осадков.



Фото: today.kz.

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