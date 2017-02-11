На Филиппинах жертвами землетрясения стали три человека
11 февраля 2017, 06:41
Еще семь пострадали.
По меньшей мере три человека погибли в результате землетрясения на Филиппинах, еще семь пострадали, сообщает РИА Новости.
Землетрясение было зафиксировано в 14.03 по времени UTC. Эпицентр располагался в двух километрах к юго-западу от города Талисай. Ранее сообщалось, что в результате землетрясения были ранены два человека.
По данным филиппинской радиостанции DZMM, военные сообщили о трех жертвах стихии, однако дальнейшие детали пока неизвестны. Как сообщается, представитель местной службы гражданской обороны Эйприл Санчез заявила о семерых раненых в провинции Суригао.
"Пока нет информации, сколько еще (пострадали — ред.), так как произошли сбои в подачи электроэнергии", — цитирует агентство слова Санчез.
Фото: AP Photo
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