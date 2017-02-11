В давке на стадионе в Анголе погибли 17 человек
11 февраля 2017, 07:00
Некоторые люди выбирались из толпы буквально по головам других.
В давке, возникшей во время футбольного матча между командами из города Уиже на севере Анголы, погибли по меньшей мере 17 человек, сообщает Lenta.ru.
«На стадионе возникла давка. В результате некоторые люди выбирались из толпы буквально по головам других. В инциденте пострадали 76 человек, 17 из которых скончались», — рассказал Эрнесто Луис, руководитель местного госпиталя.
26 декабря судно с футбольной командой и болельщиками на борту потерпело крушение на озере Альберт в Уганде. В результате девять человек погибли.
Как рассказал свидетель произошедшего, многие пассажиры сели на край судна, заставив его потерять равновесие. Также командир местной полиции Джон Рутагира сообщил, что рулевой корабля и большая часть людей находились в состоянии алкогольного опьянения перед отплытием.
Фото: Mike Hutchings/ Reuters
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