В давке на стадионе в Анголе погибли 17 человек

Некоторые люди выбирались из толпы буквально по головам других.

В давке, возникшей во время футбольного матча между командами из города Уиже на севере Анголы, погибли по меньшей мере 17 человек, сообщает Lenta.ru.





«На стадионе возникла давка. В результате некоторые люди выбирались из толпы буквально по головам других. В инциденте пострадали 76 человек, 17 из которых скончались», — рассказал Эрнесто Луис, руководитель местного госпиталя.





26 декабря судно с футбольной командой и болельщиками на борту потерпело крушение на озере Альберт в Уганде. В результате девять человек погибли.





Как рассказал свидетель произошедшего, многие пассажиры сели на край судна, заставив его потерять равновесие. Также командир местной полиции Джон Рутагира сообщил, что рулевой корабля и большая часть людей находились в состоянии алкогольного опьянения перед отплытием.



