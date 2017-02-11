Что иностранцы думают о Димаше Кудайбергенове

Они сразу оценили его внешний вид и вокальные данные.

Видеоблогер Darmen Nurdaulet решил показаться своим друзьям иностранцам несколько казахстанских клипов и спросить их мнение, сообщает Zakon.kz.





В гостях у него были гости из Англии и Франции, которые просмотрели самые популярные клипы в Казахстане.





Первое видео Ninety One - "Қайтадан" парни оценили на 7 баллов. Им показалось, что солисты выглядят одинаково.





Во втором Ayumi - "Сен емес пе" зрители сочли основной идей клипа рекламу автомобиля.





Третий в списке стал Галымжан Молданазар с песней "Өзің ғана". Это композиция была принята на ура и парни поставили 10 баллов.





Напоследок иностранцам дали посмотреть выступление Димаша Кудайбергенова. Они сразу оценили его внешний вид и вокальные данные.





"Он не выглядит напряженным. Он очень расслаблен. Это чистейший талант", - сказали о Димаше иностранные слушатели.







