Американская компания выпустит первую в мире куклу-трансгендера
11 февраля 2017, 07:31
Прообразом стала Джаз Дженнингс — американка, родившаяся мальчиком, но уже в три года осознавшая себя девочкой.
Пока игрушка поступит в продажу ограниченным тиражом, но при соответствующем спросе в будущем можно ожидать и массового производства, сообщает Lenta.ru.
Базирующаяся в Нью-Йорке компания Tonner Doll намерена выпустить первую в мире куклу-трансгендера, прообразом которой стала Джаз Дженнингс — американка, родившаяся мальчиком, но уже в три года осознавшая себя девочкой.
Как сообщает агентство Associated Press, у 18-дюймовой пластиковой куклы будут отсутствовать какие-либо характерные для того или иного пола очертания фигуры и "половые признаки". В розничную продажу игрушка, рекомендованная для детей старше восьми лет, поступит по цене $ 89,99.
Ожидается, что куклу "Джаз" представят уже на следующей неделе на выставке Toy Fair в Нью-Йорке. Позднее её можно будет приобрести через сайт компании-производителя и в специализированных магазинах.
Представители Tonner Doll отмечают, что пока игрушку выпустят ограниченным тиражом, но если "Джаз" будет пользоваться популярностью у покупателей, в будущем стоит ожидать и массового производства.
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