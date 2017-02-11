Американская компания выпустит первую в мире куклу-трансгендера

Базирующаяся в Нью-Йорке компания Tonner Doll намерена выпустить первую в мире куклу-трансгендера, прообразом которой стала Джаз Дженнингс — американка, родившаяся мальчиком, но уже в три года осознавшая себя девочкой.

Как сообщает агентство Associated Press, у 18-дюймовой пластиковой куклы будут отсутствовать какие-либо характерные для того или иного пола очертания фигуры и "половые признаки". В розничную продажу игрушка, рекомендованная для детей старше восьми лет, поступит по цене $ 89,99.





Ожидается, что куклу "Джаз" представят уже на следующей неделе на выставке Toy Fair в Нью-Йорке. Позднее её можно будет приобрести через сайт компании-производителя и в специализированных магазинах.





Представители Tonner Doll отмечают, что пока игрушку выпустят ограниченным тиражом, но если "Джаз" будет пользоваться популярностью у покупателей, в будущем стоит ожидать и массового производства.