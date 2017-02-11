Видео о закулисной жизни Димаша Кудайбергенова появилось в Сети

Фанатки Димаша Кудайбергенова, называющие себя его «невестами», смонтировали ролик об участии казахстанского певца на проекте «Singer», передает МИА «Казинформ»





В двухминутном фильме «Жизнь, как кино» поклонницы выражают любовь к своему кумиру и показывают яркие моменты из конкурсных выступлений Димаша, закулисной жизни: фотосессии, видео из гостиничного номера, гримерной комнаты, а также кадры, как парень изучает китайский язык.





В титрах указано, что фильм создан пятью «невестами» Димаша. В китайских социальных сетях и СМИ также опубликованы фотографии из закулисной жизни казахстанского певца в Китае.







