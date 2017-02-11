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Видео о закулисной жизни Димаша Кудайбергенова появилось в Сети

11 февраля 2017, 07:56

В титрах указано, что фильм создан пятью «невестами» Димаша.


Фанатки Димаша Кудайбергенова, называющие себя его «невестами», смонтировали ролик об участии казахстанского певца на проекте «Singer», передает МИА «Казинформ».

В двухминутном фильме «Жизнь, как кино» поклонницы выражают любовь к своему кумиру и показывают яркие моменты из конкурсных выступлений Димаша, закулисной жизни: фотосессии, видео из гостиничного номера, гримерной комнаты, а также кадры, как парень изучает китайский язык.

В титрах указано, что фильм создан пятью «невестами» Димаша. В китайских социальных сетях и СМИ также опубликованы фотографии из закулисной жизни казахстанского певца в Китае.


Фото: МИА Казинформ

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