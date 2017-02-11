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В Бангладеше ДТП с участием автобуса унесло жизни не менее 13 человек

11 февраля 2017, 08:09

Оба транспортных средства загорелись после столкновения.


По меньшей мере 13 человек погибли и десятки ранены в результате столкновения автобуса и грузовика на юго-западе Бангладеш, сообщает РИА Новости.

По данным портала, представитель полиции Езасул Ислам подтвердил гибель 13 человек в результате ДТП. По его словам, авария произошла около 23.15 в 12 километрах от населенного пункта Бханга в результате столкновения автобуса, следовавшего из округа Нарайл, и грузовика, перевозившего газовые баллоны. Оба транспортных средства загорелись после столкновения.

По словам Ислама, раненые были доставлены в больницы Бханги и Фаридпура.

По словам очевидца, водитель автобуса потерял контроль над управлением, после чего автобус врезался в грузовик. В результате столкновения газовые баллоны упали, что и привело к возгоранию.

По данным пожарной службы, среди погибших было 12 пассажиров автобуса и водитель грузовика. Некоторые пассажиры, по данным портала, еще не извлечены из автобуса.

Фото: Flickr/ Marufish

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