В Бангладеше ДТП с участием автобуса унесло жизни не менее 13 человек

По данным портала, представитель полиции Езасул Ислам подтвердил гибель 13 человек в результате ДТП. По его словам, авария произошла около 23.15 в 12 километрах от населенного пункта Бханга в результате столкновения автобуса, следовавшего из округа Нарайл, и грузовика, перевозившего газовые баллоны. Оба транспортных средства загорелись после столкновения.





По словам Ислама, раненые были доставлены в больницы Бханги и Фаридпура.





По словам очевидца, водитель автобуса потерял контроль над управлением, после чего автобус врезался в грузовик. В результате столкновения газовые баллоны упали, что и привело к возгоранию.





По данным пожарной службы, среди погибших было 12 пассажиров автобуса и водитель грузовика. Некоторые пассажиры, по данным портала, еще не извлечены из автобуса.