В Новой Зеландии еще порядка 200 дельфинов выбросились на берег

По данным радиостанции, сотрудник департамента по охране природных ресурсов Майк Оугл заявил, что инцидент мог произойти из-за того, что стаю напугала акула.





"На теле одного из животных были найдены раны от укусов акулы – не очень большие, довольно маленькие, но свежие, так что да, это может быть как-то связано", — цитирует радиостанция слова Оугла.





Ранее сообщалось, что более 400 черных дельфинов-гринд (шароголовых) выбросились на берег Южного острова. Большая часть животных погибла, однако волонтерам, участвующим в масштабной спасательной операции, удалось снять с мели около 100 дельфинов. Спасенные китообразные продолжают оставаться в бухте, а спасатели на лодках пытаются указать им правильное направление, чтобы они выплыли в открытое море.