Геннадий Головкин продемонстрировал силу своих ударов
11 февраля 2017, 08:40
В качестве спарринг-партнеров GGG выбирает тяжеловесов.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) провел открытую тренировку в США, на которой стали известны некоторые подробности его подготовки к бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом, сообщает Vesti.kz.
В частности, оказалось, что в качестве спарринг-партнеров GGG выбирает тяжеловесов.
"Он бьет сильно. Он бьет так сильно, как тяжеловес. Это не шутка", - поделился один из них. Ранее сам GGG назвал шуткой разговоры о том, что он нокаутирует тяжеловесов во время спаррингов.
Силу своих ударов Головкин продемонстрировал всем присутствующим во время работы в ринге с тренером Абелем Санчесом.
Фото с сайта badlefthook.com
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com