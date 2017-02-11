Геннадий Головкин продемонстрировал силу своих ударов

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) провел открытую тренировку в США, на которой стали известны некоторые подробности его подготовки к бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом, сообщает Vesti.kz.





В частности, оказалось, что в качестве спарринг-партнеров GGG выбирает тяжеловесов.





"Он бьет сильно. Он бьет так сильно, как тяжеловес. Это не шутка", - поделился один из них. Ранее сам GGG назвал шуткой разговоры о том, что он нокаутирует тяжеловесов во время спаррингов.





Силу своих ударов Головкин продемонстрировал всем присутствующим во время работы в ринге с тренером Абелем Санчесом.



