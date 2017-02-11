На Тайване более 50 тысяч семей остались без электричества
11 февраля 2017, 09:09
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у западного побережья острова Тайвань.
Более 50 тысяч семей временно остались без электричества из-за произошедшего к западу от острова Тайвань землетрясения, передает в субботу Центральное информационное агентство Тайваня (CNA), сообщает РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у западного побережья острова Тайвань. Подземные толчки зафиксированы в 01.12 по местному времени в субботу (20.12 пятницы мск) в 11,2 километра к юго-западу от города Тайнань. Очаг залегал на глубине 18,4 километра. После этого были зафиксированы два афтершока магнитудой 4,2.
Как сообщила пожарная служба города Тайнань, в результате землетрясения временно отключились две трансформаторные подстанции, из-за чего 50,9 тысяч семей остались без электроэнергии. Однако вскоре бригадам электриков удалось восстановить подачу электричества.
Кроме этого, в некоторых районах города было нарушено водоснабжение, в зданиях застревали лифты, в некоторых помещениях с потолка падала плитка.
Информация о жертвах и пострадавших не поступала.
Фото: Flickr
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