На Тайване более 50 тысяч семей остались без электричества

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у западного побережья острова Тайвань. Подземные толчки зафиксированы в 01.12 по местному времени в субботу (20.12 пятницы мск) в 11,2 километра к юго-западу от города Тайнань. Очаг залегал на глубине 18,4 километра. После этого были зафиксированы два афтершока магнитудой 4,2.





Как сообщила пожарная служба города Тайнань, в результате землетрясения временно отключились две трансформаторные подстанции, из-за чего 50,9 тысяч семей остались без электроэнергии. Однако вскоре бригадам электриков удалось восстановить подачу электричества.





Кроме этого, в некоторых районах города было нарушено водоснабжение, в зданиях застревали лифты, в некоторых помещениях с потолка падала плитка.





Информация о жертвах и пострадавших не поступала.