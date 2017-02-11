Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

На Тайване более 50 тысяч семей остались без электричества

11 февраля 2017, 09:09

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у западного побережья острова Тайвань.


Более 50 тысяч семей временно остались без электричества из-за произошедшего к западу от острова Тайвань землетрясения, передает в субботу Центральное информационное агентство Тайваня (CNA), сообщает РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у западного побережья острова Тайвань. Подземные толчки зафиксированы в 01.12 по местному времени в субботу (20.12 пятницы мск) в 11,2 километра к юго-западу от города Тайнань. Очаг залегал на глубине 18,4 километра. После этого были зафиксированы два афтершока магнитудой 4,2.

Как сообщила пожарная служба города Тайнань, в результате землетрясения временно отключились две трансформаторные подстанции, из-за чего 50,9 тысяч семей остались без электроэнергии. Однако вскоре бригадам электриков удалось восстановить подачу электричества.

Кроме этого, в некоторых районах города было нарушено водоснабжение, в зданиях застревали лифты, в некоторых помещениях с потолка падала плитка.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Фото: Flickr


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...