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Новости за сегодня

Министр иностранных дел РК принял заместителя администратора Программы развития ООН

 

9 февраля министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов провел встречу с Помощником Генерального Секретаря ООН, директором Бюро по Европе и СНГ Программы развития этой всемирной организации Джихан Султаноглу, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК. Собеседники обсудили ключевые вопросы сотрудничества между Казахстаном и ПРООН, с удовлетворением отметив его динамизм и практическое наполнение.

В частности, по линии ПРООН в нашей стране осуществляется ряд проектов в области устойчивого развития, урбанизации, государственного управления и гендерного равенства. Так, в Астане учрежден Региональный центр по делам государственной службы. ООН оказывает содействие Казахстану в становлении системы официальной помощи развитию, в результате чего будет оказываться техническая помощь развивающимся странам в соответствии с международной практикой и стандартами по транспарентности и эффективности.

Особое внимание одного из руководителей ПРООН было обращено на миротворческие инициативы Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, направленные на обеспечение мира и безопасности через достижение Целей устойчивого развития. Другая казахстанская инициатива направлена на усиление политического присутствия ООН в Евразии путем учреждения в Алматы Хаба ООН, который объединил бы под своей крышей более 20 аккредитованных в РК представительств агентств, фондов и программ ООН.

В ходе встречи также были рассмотрены практические вопросы участия всей системы ООН в работе Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Д. Султаноглу, назначенная Генсеком Комиссаром от ООН на ЭКСПО, приступила к своим обязанностям и решает практические вопросы по подготовке стенда Организации.

 

11 февраля 2017, 09:32
Источник, интернет-ресурс: Министерства иностранных дел РК

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