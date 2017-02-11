Озвучен гонорар Жакиянова за бой с Уорреном
11 февраля 2017, 10:01
Боксеры разыграют чемпионский титул IBF, который принадлежит американскому боксеру.
Стали известны гонорары участников вечера бокса, который стартовал в американском Толедо, сообщает Sports.kz.
В главном бою шоу на ринге сразятся казахстанец Жанат Жакиянов (26-1, 18КО) и американец Роуши Уоррен (14-1, 4КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе.
Жакиянов — 30 тысяч долларов
Уоррен — 150 тысяч долларов.
Также в главном поединке вечера на ринге столкнутся американец Роберт Истер-младший и пуэрториканец Луис Круз. Боксеры разыграют чемпионский титул IBF, который принадлежит американскому боксеру.
Истер-младший — 150 тысяч долларов
Крус — 40 тысяч долларов.
Фото: Sports.kz
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