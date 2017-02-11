Озвучен гонорар Жакиянова за бой с Уорреном

Стали известны гонорары участников вечера бокса, который стартовал в американском Толедо, сообщает Sports.kz.





В главном бою шоу на ринге сразятся казахстанец Жанат Жакиянов (26-1, 18КО) и американец Роуши Уоррен (14-1, 4КО), являющийся чемпионом мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе.





Жакиянов — 30 тысяч долларов

Уоррен — 150 тысяч долларов.





Также в главном поединке вечера на ринге столкнутся американец Роберт Истер-младший и пуэрториканец Луис Круз. Боксеры разыграют чемпионский титул IBF, который принадлежит американскому боксеру.





Истер-младший — 150 тысяч долларов

Крус — 40 тысяч долларов.



