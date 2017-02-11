Алматинец разоблачил куратора группы "Синий кит"
11 февраля 2017, 10:12
Данная история произошла 9 февраля года.
Ислам Угушев, основатель "Совета общественной безопасности" Алматы смог разоблачить куратора группы "Синий кит", сообщает Zakon.kz.
"Данный пост наглядно показывает, что большая часть распространитель Вредоносных групп, это тупарылые малолетки, которых совсем не воспитывали родители", - пишет на своей странице Facebook Ислам Угушев.
Данная история произошла 9 февраля года. Все началось с того, что на глаза сотрудников С.О.Б. попала очередная вредоносная группа - Синий Кит.
"Ну мы естественно решили её заблокировать и параллельно выявить создателей группы. Долго ждать не пришлось, с нами тут же связался Администратор вредоносной группы и сразу же отправил список заданий", - заявляет Угушев.
Фото: социальные сети
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