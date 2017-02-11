Алматинец разоблачил куратора группы "Синий кит"

"Данный пост наглядно показывает, что большая часть распространитель Вредоносных групп, это тупарылые малолетки, которых совсем не воспитывали родители", - пишет на своей странице Facebook Ислам Угушев.





Данная история произошла 9 февраля года. Все началось с того, что на глаза сотрудников С.О.Б. попала очередная вредоносная группа - Синий Кит.





"Ну мы естественно решили её заблокировать и параллельно выявить создателей группы. Долго ждать не пришлось, с нами тут же связался Администратор вредоносной группы и сразу же отправил список заданий", - заявляет Угушев.